بعد أيام من عرضه.. تسريب فيلم Mulan عبر الإنترنت

تسرب فيلم Mulan الجديد بعد مرور ايام قليلة على طرحه بشبكة Disney + بعدما تقرر عرضه اونلاين بسبب ازمة جائحة كورونا.





وهو أول فيلم واقعي Live Action تقدمه شركة ديزني للنسخة الكرتونية للفيلم الذي قدم عام 1998 وحقق نجاحا وشعبية كبيرة حول العالم.





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تدور أحداث الفيلم حول فتاة صينية تتعرض للكثير من المواجهات من أجل إنقاذ والدها، ومن المقرر طرحه في 2020.









أما القصة الكرتونية، عن الفتاة مولان التي تذهب إلى الجيش الصيني بدلًا عن والدها الذي لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، فتتنكر على أنها رجل ويرافقها في رحلتها تنين أسطوري صغير الحجم وصرصور.



