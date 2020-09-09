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بين الناس

برنامج تدريبي يضم أكثر من 100 إمام وخطيب عن ترشيد استهلاك المياه كمرحلة أولى

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:05 ص
صدى البلد
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منار نور
أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على أهمية ترشيد استهلاك المياه ورفع الوعى العام بقضايا المياه باعتبارها أحد أهم القضايا القومية، لاسيما فى إطار توجيهات القيادة السياسية لمواكبه متطلبات المرحلة الراهنة برفع الوعي القومي بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية، وتكاتف جهود كافة الوزارات والجهات المعنية لتنظيم حملات توعوية لترشيد المياه.

وأعلنت الشركة، أنه  تم التنسيق مع وزارة الأوقاف المصرية لتنفيذ العديد من الحملات الجماهيرية تتناول أهمية تعديل السلوكيات والمفاهيم بشأن التعامل الامثل مع المياه باستخداماتها المختلفة. حيث خصصت الأوقاف خطبة الجمعة كاملة عن ترشيد المياه كل ثلاثة أشهر طوال عامي 2018 - 2019.

وفى سياق متصل أوضحت أن وزارة الأوقاف تبنت منهج تعليمي  في تدريب الائمة الجدد، وتنفيذ مواد علمية على ايدي متخصصي التوعية والترشيد بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونفذت الشركة محاضرات ضمن برنامج تدريبي يضم أكثر من 100 إمام وخطيب جدد كمرحلة اولى، خلال هذا الشهر.
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