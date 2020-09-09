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تعليم

مش للوزارة .. أين تذهب حصيلة مجموعات التقوية؟.. وزير التعليم يجيب

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:09 ص
مجموعات التقوية
مجموعات التقوية
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ياســـمين بدوي
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أوجه صرف حصيلة مجموعات التقوية التي سيتم تطبيقها في العام الدراسي الجديد .

حيث قال وزير التربية والتعليم ، أن 85% من اجمالي حصيلة رسوم مجموعات التقوية ، سيتم صرفها لـ المعلمين .


وأوضح وزير التربية والتعليم أن باقي حصيلة مجموعات التقوية سيذهب للمدرسة نفسها وليس للوزارة مثلما يعتقد البعض ، للصرف على صيانة المدرسة وتجهيزاتها  .

أنه سوف يتم عمل مجموعات تقوية لكل المراحل التعليمية ، وليس إجبارا على الطالب أن يحضر مجموعة التقوية عند مدرس الفصل الخاص به ، بل إنه من الممكن أن يحضر مجموعة قوية عند مدرس بمدرسة أخرى .

وأوضح شوقي أن مجموعات التقوية بالنسبة لسنوات النقل سوف تكون تحت اشراف المدرسة ، اما بالنسبة للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي سوف تكون تحت إشراف الإدارة التعليمية.

وقال وزير التربية والتعليم أنه سيتم تعديل القرار الوزاري 53 لسنة 2016 لرفع كفاءة المجموعات المدرسية تستند على الركائز التربوية بديلا عن مراكز الدروس الخصوصية.

وأضاف وزير التربية والتعليم :  أنه ستنظم مجموعات تقوية لصفوف النقل تحت اشراف المدرسة .

كما أشار وزير التربية والتعليم أنه سيتم تنظيم مجمعات تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي تحت إشراف الإدارات التعليمية.

ولفت إلى تجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة وتجهيزها لتكنولوجيا تناسب توجهات الوزارة حو التعلم الإلكتروني.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه تحدد نسبة 10% في كل مجموعة للطلاب الايتام وأبناء الشهداء ، بحيث يتم اعفاءهم من رسوم الاشتراك.

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