AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

في الساعات الأولى.. هدوء بلجان إمبابة والوراق في ثاني أيام الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين سامي - شيماء عبد السلام - عدسة هدير عبده
شهدت اللجان الانتخابية في إمبابة والوراق هدوءا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ في جولته الثانية 2020 .

وتجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ  في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

ويتنافس في إعادة مجلس الشيوخ ٥٢ مرشحا على ٢٦ مقعدا في ١٤ محافظة؛ وهي القليوبية والإعادة فيها على مقعد واحد، والمنوفية على مقعدين، وكفر الشيخ مقعدين، والجيزة مقعد واحد، وبني سويف مقعد واحد، وأسيوط ثلاثة مقاعد، وسوهاج خمسة مقاعد، وقنا ثلاثة مقاعد، والأقصر مقعدين، وأسوان مقعدين، ودمياط مقعد واحد، وبورسعيد مقعد واحد، والإسماعيلية مقعد واحد، ومطروح مقعد واحد؛ وذلك بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية من "أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5% من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في الدوائر الأربعة التي خصصت لنظام القائمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسط إجراءات احترازية.. لجان إمبابة والوراق تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين..شاهد

تشديدات أمنية في محيط لجان القناطر لتأمين انتخابات الشيوخ.. فيديو وصور

تكثيف أمني أمام لجان العياط فى جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

إقبال كبير من السيدات على جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ في العياط ..شاهد

شاهد.. إقبال متوسط من الناخبين في جولة الإعادة على انتخابات مجلس الشيوخ بالعياط

أهالي بولاق وارض اللواء يواصلون توافدهم على لجان انتخابات مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

بعد إصابة الفنان جمال يوسف.. تعرف على أعراض الإصابة بسرطان البلعوم

مفاجأة في مران الأهلي الرئيسي استعدادًا للإسماعيلي

كل الجوزات فيها حلو ووحش.. أسماء شريف منير تحتفل بعيد زوجها الثاني

الفنان جمال يوسف: مكلتش من 3 شهور وعايش على المحاليل.. فيديو

خلال مراسم دولية.. توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات 15 سبتمبر

تخلص منها.. 6 أشياء يجب عليك فعلها على واتساب لتجنب المضايقات

AdvertisementS

بعد إحالة الملف للنيابة العامة.. تفاصيل جديدة فى سرقة كؤوس أمم أفريقيا

توجيهات الرئيس السيسي بشأن البناء العقاري ورقمنة الدولة تتصدر اهتمامات الصحف اليوم

الصحة الكويتية تدرس منع دخول وافدي الدول المحظورة عبر (الترانزيت)

الأرصاد: أمطار غزيرة على سيناء وجنوب الصعيد غدا.. والقاهرة تسجل 35

تحارب السعال والتهاب الحلق.. ملعقة سحرية قبل النوم لها 6 فوائد على الجسم

فايلر يحسم الجدل حول ظهور كهربا في قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي

أخبار الرياضة| حقيقة شراء تركي آل الشيخ لـ نادي مصر المقاصة.. سبب موافقة الأهلي على تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال

شاهد.. شوبير يكشف عن مفاجآت فى قضية غرق طفل في نادي الزمالك

خلال مراسم دولية.. توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات 15 سبتمبر

مفاجأة في مران الأهلي الرئيسي استعدادًا للإسماعيلي

لمن يعيش حالة حزن وكرب.. عليك بـ مفاتيح الفرج السبعة

5 أخطاء لـ رمضان صبحي تشعل أجواء الغضب في النادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة اعتداء ملكة جمال سابقة على موظفة مركز تسوق بـ سكين.. والسبب غامض

لأول مرة.. ظهور بي إم دبليو M4 كشف بعد عام من الاختفاء.. صور

أسعار بي ام دبليو الجديدة 2020 في مصر