كنيسة العذراء للأقباط الكاثوليك تختتم المؤتمر الكتابي التكويني لدراسات الكتاب المقدس

اختتم بكنيسة السيدة العذراء أم النور للأقباط الكاثوليك في إمبابة المؤتمر الكتابيّ التكوينيّ لدراسات الكتاب المقدس تحت رعاية نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف، والمسؤول عن دار القدّيس جيروم للدراسات الكتابية. أم





وناقش المؤتمر الذى استمر على مدى يومين موضوعات التكوين عن القديس بولس الرسول من خلال الكتاب المقدس (حياته- رحلاته- رسائله- وبعض القضايا في الرسائل البولسية) وكذلك الدعوة في فكر بولس الرسول.





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شارك في اللقاءات الأنبا توماس عدلى مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف والأب بيوس فرج، وذلك بحضور الأب إبرآم مرجان راعي الكنيسة.





كانت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد استقبلت أمس نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، والنائبة سامية رفلة عضو مجلس النواب، لمناقشة سبل التعاون بين وزارة الهجرة والكنيسة القبطية الكاثوليكية.





في بداية اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بنيافة الأنبا باخوم والسيدة النائبة سامية رفلة، مشيرة إلى أن اللقاء تناول بحث التعاون مع الكنيسة القبطية الكاثوليكية في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتستهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن التعاون في البرامج التي تنفذها الوزارة للشباب من أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج.