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أخبار البلد

بعد توقفها بسبب كورونا.. البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية اليوم

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:02 ص
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، مساء اليوم الأربعاء؛ بعد توقفها بسبب انتشار جائحة كورونا.

ويلقي قداسة البابا تواضروس الثاني عظته، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مع تطبيق إجراءات احترازية دقيقة.

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ومن المقرر أن تنقل القنوات القبطية "أغابي ومي سات وسي تي في" العظة على الهواء مباشرة، كما تنقلها أيضا الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 

واختتم البابا تواضروس الثاني، أمس الثلاثاء، "لقاء الميديا الثاني" بمشاركة ممثلي مجلة الكرازة والقنوات القبطية الأربعة أغابي و C.T.V و ME sat وكوجي إلى جانب المركز الإعلامي، والذي استمر لمدة يومين.

وجاء اللقاء الذي عقد في قاعة اجتماعات المكتبة البابوية في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بعنوان "إعلام الكنيسة والعمل معًا". 

وطرحت خلاله عدة موضوعات تمثل قضايا جوهرية في إطار العلاقة الوثيقة بين وسائل الإعلام الحديثة والعمل الرعوي، والتي تشهد نموًا متزايدًا، من بينها موضوعات "كيف نقدم الكنيسة على السوشيال ميديا" ، "منصات السوشيال ميديا (إيجابيات وسلبيات).
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