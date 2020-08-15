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أخبار البلد

الأنبا توماس عدلي يلتقى الأسر الشابة بمنطقة ابني بيتك

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:34 م
نيافة الأنبا توماس
نيافة الأنبا توماس عدلي
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سامح سلام
عقد الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف، المسئول عن دار القدّيس جيروم للتثقيف الكتابيّ، يوما كتابيا تكوينيا للأسر الشابة لرعية الملاك ميخائيل بمنطقة ابني بيتك في مدينة ٦ أكتوبر، وذلك تحت عنوان "القدّيس بولس ورسائله".


بدأ اليوم بالقدّاس الإلهيّ الذي ترأسه الأنبا توماس عدلي  بحضور الأب روفائيل فوزي، راعي الكنيسة، والأب بولس من رهبنة الكلمة المتجسد، والإكليريكيّين منصور صموئيل وفادي فايق.


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وفِي نهاية اليوم، قدّم الأنبا توماس الكتاب المقدّس كهدية للعائلات من دار القدّيس جيروم، لتحفيزهم بأن تكون كلمة الله حاضرة بينهم يوميًّا، فيكشف الله عن ذاته في وسطهم.


من ناحية أخرى، استقبلت كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف للأقباط الكاثوليك اليوم السبت الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية في لقاء لخدام الكنيسة.


وبدأ اللقاء الذى ترأسه الأنبا باخوم، بالصلاة وكلمة ترحيب من الأب يونان، راعي الكنيسة، تلاها لقاء مع الخدام، حيث عرض كل مسئول نشاط ما قام به أثناء فترة انتشار فيروس كورنا.
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