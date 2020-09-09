تعددت وصفات طبخ الدجاج، وتحتار النساء دومًا في نوعية الأكلات التي تقدمها بشكل يومي، وتحتاج إلى تجديد السفرة وابتكار وصفات طبخ جديدة حتى لا يملّ أطفالك، وفي نفس الوقت تقدمين لهم أكلات صحية مغذية وسهلة التحضير.





ومن أكثر الأكلات التي يحبها الأطفال البيتزا، ويمكنك تحضير البيتزا في المنزل بوصفات سهلة وسريعة تنال إعجابهم، لذا نقدم لكِ وصفة جديدة، وهي طريقة عمل بيتزا فاهيتا الدجاج.





مكونات بيتزا فاهيتا الدجاج:

مكونات عجينة البيتزا:

3 كوب دقيق

3 ملاعق زيت زيتون

ملعقة خميرة

ملعقة سكر

ملعقة ملح صغيرة

كوب ماء دافئ





مكونات فاهيتا الدجاج:



2 ملعقة زيت نباتي

صدور دجاج مقطعة شرائح صغيرة

كوب فلفل ملون شرائح

بصلة مقطعة شرائح

بهارات الفاهيتا

- كوب جبن شيدر

- كوب جبن موتزاريلا

- صلصة بيتزا





طريقة عمل بيتزا فاهيتا دجاج:

قومي بتحضير الفاهيتا أولا، ضعي الدجاج والفلفل الملون في مقلاة مع الزيت وشوحيها وضيفي التوابل واتركيها تبرد.





قومي بتحضير عجينة البيتزا، اخلطي الدقيق مع السكر والملح والماء الدافئ، وأضيفي الخميرة والزيت واعجنيها جيدا وأضيفي الماء بشكل تدريجي حتى تتماسك، واتركيها تختمر ساعة.





قطعي العجين كرات متوسطة وافرديها

أضيفي صلصة البيتزا أولا ثم رشة من الجبن الشيدر ثم ضعي فاهيتا الدجاج ثم ضعي فوقها الجبن الموتزاريلا وأدخليها الفرن على درجة 180 لمدة 20 دقيقة.





وصفات طبخ الدجاج بالأرز:

نقدم لك طريقة عمل أرز بالدجاج والبشاميل بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج "على قد الايد" على قناة "سي بي سي سفرة".





مقادير أرز بالدجاج والبشاميل

أرز بسمتي

دجاج شاورما

كرفس

مرقة

دقيق

زبدة

لبن كريمة

قرفة

جوزة الطيب

حبهان بودرة مستكة

حبهان ذرة مسلوقة

فاصوليا خضراء مسلوقة

فاصوليا حمراء مسلوقة

بسلة







طريقة عمل أرز بالدجاج والبشاميل

* شوحي الدقيق مع الزبدة على النار ثم أضيفى إليه مكعب المرقة ويقلبوا جيدا.

* أضيفى القرفة وجوزة الطيب مع اللبن وملح وفلفل ويقلب حتى تحصلى على قوام البشاميل المطلوب.

* تبلي الدجاج بملح وفلفل وحبهان بودرة ومستكة وزيت أو زبدة على النار ثم أضيفيها وتقلب جيدا حتى يتغير لونها.

* أضيفى البسلة والذرة والفاصوليا الحمراء ثم أضيفى الكرفس الورق وعود من الكرفس ويقلبوا جيدا لدعم المذاق.

* ضعي الأرز فى بايركس الفرن مع فص حبهان وضيفى إليه خليط الدجاج بالخضار و ضيفى باقى كمية الأرز إلى البايركس.

* ضيفى صوص البشاميل إلى البايركس ويدخل الفرن لمدة 10 دقائق إلى 15 دقيقة ثم يقدم.





وصفات طبخ الدجاج بالفرن

يتم عمل الفراخ فى الفرن بعدة طرق مختلفة نظرا لأنها من أشهى الأكلات التى يقبل على تناولها الجميع وسعرها يعتبر محدودا مقارنة بأصناف اللحوم الأخرى، كما أن الفراخ فى الفرن من أشهر الاكلات التى تقدم فى المناسبات والعزائم.





ويعد الشيف الشربينى من أشهر الشيفات المتميزين فى إعداد الأطباق الشعبية لذا نقدم لكم طريقة عمل الفراخ فى الفرن بعدة وصفات متنوعة.





طريقة عمل فراخ فى الفرن للشيف الشربينى

مقادير فراخ فى الفرن:

دجاج قوانص

كبدة

زبيب

فريك

بصل

ثوم

كزبرة خضراء

زعتر

مرقة بهارات

جوزة الطيب

ملح – فلفل

قرفة زبدة





طريقة عمل فراخ فى الفرن للشيف شربيني:

* في حلة على النار ضعي ماء مع زعتر طازج وشرائح بصل وخل وملح ثم ضعي القوانص والقلوب أولا واتركيها لتغلي ثم اضيفي الكبدة

* في طاسة على النار ضعي زبدة مع بصل وثوم مفرومين وقلبيهم ثم أضيفي الفريك المنقوع في الماء

* أضيفي قليل من الماء وغطيها واتركيها

* أضيفي التوابل والبهارات

* في طاسة أخرى ضعي زبدة مع بصل وثوم مفرومين وزعتر قطعي القووانص بعد تصفيتها من الماء واضيفيها مع قليل من القرفة الناعمة ومكعب مرقة وملح وفلفل

* ضيفي الفريك والكبدة والقوانص واخلطيهم جيدا

* تبلي الدجاج بالملح وافصلي جلدها عن لحمها ثم احشيها بالخليط وتبليها وضعيها في صينية فرن فوق شرائح من البصل وادخليها فرن ساخن حتى تنضج





طريقة عمل فراخ مشوية فى الفرن للشيف الشربينى

مقادير فراخ مشوى فى الفرن

فراخ منزوعة العضم

طماطم

بطاطس

بصل

كرفس

جزر

ثوم

كزبرة خضراء

فلفل ألوان

دبس رمان

زيت

ملح – فلفل

طريقة عمل فراخ مشوية فى الفرن :

* استخدمي الدجاجة بعد نزع عضمها

* تبلي الدجاج بخليط البصل والطماطم والثوم والملح والفلفل المفروم جيدا

* ضعيها على شواية ساخنة مدهونة بالزيت

* قشري البطاطس وقطعيها إلى حلقات وكذلك الجزر والكرفس

* تبلي الخضروات ببقية تتبلية الدجاج إضيفي الي الخضروات بعض شرائح البصل وشرائح الفلفل الألوان

* ضعي الخضروات في طاجن للفرن وضعي فوقها الدجاجة نصف المشوية اضيفي اليها دبس الرمان وأدخليها فرن ساخن مدة 30 دقيقة، ثم قدميها ساخنة



طريقة عمل صينية فراخ مشوية فى الفرن للشيف شربينى

مقادير صينية فراخ مشوية فى الفرن :

فراخ

بصل

بطاطس

جنزبيل

زعتر طازج

زبادي

مستردة

ثوم

ثوم بودرة

بصل بودرة

خل

زيت زيتون

كركم

ملح فلفل

طريقة عمل صينية فراخ مشوية فى الفرن للشيف شربينى :

* اخلطي الزعتر مع الثوم المفروم وعليها التوابل جميعها والملح والفلفل

* افرمي الثوم واخلطيه مع المستردة والزبادي وملح وفلفل ونفس التوابل

* قطعي البطاطس شرائح

* رشي زيت في صينية الفرن ورصي عليها شرائح البطاطس

* احشي الدجاجة بخليط البصل واغلقيها وتبليها من الخارج بخليط الثوم افتحي الدجاجة بسكين حامية لتأخذ من التتبيلة

* ضعي بقية التتبيلة على البطاطس في الصينية

* ضعي الدجاجة على شرائح البطاطس وادخليها فرن ساخن حتى تنضج .

مقادير صينية بطاطس بالفراخ :

بطاطس

فراخ

جزر

بصل

ثوم

كرفس

كرات

ملح

فلفل أسود

بهارات

كمون

جنزبيل

حبهان

ورق لورا

مستكة

مرقة دجاج

زبدة

طريقة عمل صينية بطاطس بالفراخ فى الفرن :

* يفرم البصل والجزر والكرفس فى الكبة مع الثوم

* يضاف ملح وفلفل وتوابل مشكلة مع الكمون ثم يضاف الطماطم و يفرموا مرة اخرى

* يتبل الدجاج بالخليط ثم تحشى به من الداخل ثم تشوح الدجاج فى الزبدة حتى تحمر

* تقطع البطاطس حلقات و تحمر نصف تحميره فى الزيت

* يشوح البصل شرائح مع زبدة مكان الدجاجه بعد ان تحمر وترفع فى صينية الفرن مع ملح وفلفل وزعتر وحبهان ولورى ومستكه وزعتر مع كمون وبهارات ومكعب مرقة

* يفرم باقى الكرفس والجزر والكرات والثوم مع جنزبيل وفلفل حار ويشوح مع الخليط السابق.

وصفات طبخ الدجاج للرجيم

تعتبر طريقة عمل شوربة الشوفان بالدجاج من أسهل الطرق التي يمكن أن تقدميها للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية، حيث أن طريقة عمل شوربة الشوفان بالدجاج رائعة وصحية، بالإضافة إلى أنها غنية بالألياف، وتعتبر طريقة عمل شوربة الشوفان وجبة ممتازة للرجيم والدايت.

وأصبحت طريقة عمل شوربة الشوفان بالدجاج من أكثر أنواع الشوربة شهرة خلال السنوات الماضية، فهي من أكثر الأطعمة التي يميل متبعو الحميات الغذائية لتناولها، ويتفننون في تقديمها وصفات وطرق مختلفة، وفيما يلي سنقدم لكم طريقة عمل شوربة الشوفان بالدجاج.



طريقة عمل شوربة الشوفان بالدجاج

مقادير طريقة عمل شوربة الشوفان بالدجاج :



2 كوب ماء

2 قطع من أوراك الدجاج

2 حبة من البصل المفروم

2 مكعب مرقة دجاج

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملح

فلفل

قرفة

بهارات مشكلة

2 حبة من الليمون المجفف

4 ملاعق كبيرة من الشوفان

طريقه عمل شوربه الشوفان بالدجاج :



1- ضعي على الماء على النار، وعند درجة الغليان يتم إضافة قطع الدجاج، ثم اتركيهم لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة.

2- ثم اضيفي البصل ومرقة الدجاج بالصلصة، والليمون المجفف، والقرفة وعليها باقي التوابل.

3- أضيفي الشوفان ثم قومي بالتقليب السريع ليختلط المزيج.

4- يتم ترك الشوفان حتى تمام النضج، ثم قومي بتقديمها في الأطباق ساخنة.

وهناك طريقة أخرى ...

طريقه عمل شوربه الشوفان بالدجاج

مقادير طريقه عمل شوربه الشوفان بالدجاج :

300 جرام من صدور الدجاج المقطعة إلى مكعبات صغيرة

ربع كوب من الشوفان

مكعب 2 مرقة دجاج

ماء

ملح

فلفل



طريقه عمل شوربه الشوفان بالدجاج :

1- يتم إضافة مرقة الدجاج مع الماء على النار، ثم ضعي الدجاج لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة حتى يغلي تماما.

2- أضيفي الشوفان إلى الدجاج، ثم قومي بوضع الملح والفلفل حسب الحاجة.

3- قومي بتقليب جميع المكونات على نار هادئة.

4- ارفعي القدر من على النار بعد نضج الدجاج والشوفان، قم قومي بتقديم شوربة الشوفان بالدجاج ساخنة.

وصفات طبخ الدجاج بالطريقة المغربية

تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة شهية لطبخ الفراخ بالزيتون على الطريقة المغربية

1 دجاجة مقطعة حسب الرغبة

تتبيلة الدجاج ( 1ملعقة صغيرة بهارات

–1ملعقة كبيرة ملح

– 1ملعقة صغيرة فلفل

– 1ملعقة صغيرة ثوم

– عصير3 ليمون )

2 ليمون أصفر كبير مقطع شرائح

½ كوب عصير ليمون

بشر 3 ليمونة

نصف كيلو بصل مفروم ناعم

3½ كوب ماء فاتر

1 كوب زيتون أخضر

4 كوب زيت للقلي

طريقة عمل دجاج بالزيتون :

1- احضري الدجاجة واغسليها جيدًا وقطّعيها ثم تبليها بالتتبيلة واتركيها جانبًا.

2- احضري مقلاة وحمّي الزيت على النار ثم قلى البصل جيدا للون الذهبى ثم قلّي الدجاج حتى يصبح ذهبيا اللون.

3- احضري طنجرة عميقة وضعي الدجاج والزيت واضيفي اليهم عصيرالليمون، الماء واخلطيهم جيدًا مع التحريك على

نار عالية.

4- بعد 5 دقائق اضيفي شرائح الليمون، الليمون المبشور والزيتون إلى أن يغلي ثم خفضي الحرارة وغطيها واتركيها لمدة 30 دقيقة.

5- قدميها ساخنة مع الأرز بالشعيرية.

وصفات طبخ الدجاج المسحب



يعد الدجاج هو أحد الأطعمة التي تحضر بطرق مختلفة، ولذلك نقدم لكِ اليوم طريقة عمل الدجاج المسحب بالفرن.

المقادير:

2 دجاجة كاملة مخلية من العظم ومفتوحة من سلسلة الظهر.

2 ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

3 حبات بصل مقطعة شرائح.

4 حبات طماطم مقطعة شرائح.

ملعقة كبيرة سُماق.

2 ملعقة صغيرة بهارات دجاج مشكلة.

رشة جوزة الطيب.

ملح وفلفل.

4 ملاعق زيت نباتي

زيتون أخضر مخلل.

طريقة عمل الدجاج المسحب

في وعاء متوسط العمق ضعي التوابل كلها معا ( البهارات والسماق والقرفة وجوزة الطيب والملح والفلفل والحبهان) وقلبي معا. ثم أضيفي 3 ملاعق من الزيت النباتي وقلبي المقدار جيدا.

في وعاء التتبيل ضعي شرائح البصل والطماطم وأضيفي عليهم التوابل والزيت النباتي وقلبي المقدار خفيفًا.

ضعي الدجاجتين في خليط البصل والتوابل والطماطم وتبلي الدجاج من الوجهين وغلفي الوعاء واتركيه ليلة كاملة بالبراد حتى يتشرب الدجاج من التتبيلة.

في صاج فرن مدهون ضعي التتبيلة (الطماطم والبصل والتوابل) ثم ضعي الدجاج مفتوحا على الظهر في الصاج.

ضعي الصينية في فرن حار على درجة حرارة 220 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة - ساعة حتى ينضج الدجاج.

أوقدي الشواية 5 دقائق وارفعي الصاج على الرف العلوي ليتحمر الدجاج ويأخذ لونا ذهبيا.

قدمي الدجاج المسحب ساخنا مع الأرز البسمتي والسلطة الخضراء والزيتون الأخضر المخلل .