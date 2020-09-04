لذيدة وجديدة... طريقة عمل الدجاج بالكاري على الطريقة الهندية

اذا كنتي ترغبين في تقديم وصفة جديدة لاسرتك يمكنك تحضير الدجاج الهندي بالكاري الحار





المقادير:

1 كج دجاج مع العظم أو بدونه حسب الرغبة

3 حبات بصل

4 قرون فلفل أخضر حار أو حلو حسب الرغبة

2 حبة طماطم مقشرة ومقطعة

3 ملاعق كزبرة خضراء مفرومة

نصف كوب زيت ذرة

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل و الثوم المهروس

ملح حسب الرغبة

1 كوب ماء.

التوابل :

5 حبات فلفل اسود

عود قرفة

3 حبة هيل

1 حبة قرنفل

1 ملعقة صغيرة من حبوب الكزبرة اليابسة

1 ورقة غار

نصف ملعقة صغيرة حبوب كمون

1 ملعقة صغيرة من الكاري.





طريقة التحضير:

1- نضع التوابل في مقلاة على النار و نجففهم بتقليبهم لمدة 5 دقائق

ثم نبردهم قليلًا و نطحنهم بواسطة مطحنة التوابل.

2- نضع الزيت في قدر على النار و نضيف البصل و هريس الزنجبيل و الثوم و نقلبهم قليلًا نضيف الفلفل الاخضر ونقلبه أيضًا حتى تذبل جميع المكونات .

3- نضيف الطماطم الى القدر و نغطيه حتى تذوب البندورة.

4- نضيف قطع الدجاج و التوابل التي قمنا بطحنها و نقلب جميع المكونات.

5- نضيف الملح حسب الرغبة و كوب من الماء ثم نغطي القدر ونتركه حتى ينضج الدجاج.

قبل التقديم نزينه بالكزبرة الخضراء و نقدمه مع الأرز الأبيض .

وصحتين وألف هنا.