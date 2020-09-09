إنفوجراف.. 3 مبادرات أطلقتها وزارة التخطيط للمشاركة المجتمعية.. تفاصيل

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 3 مبادرات للمشاركة المجتمعية، من بينها تطبيق "الوزيرة تجيب" للتواصل المستمر مع المواطنين، خاصة الشباب منهم وتشجيعهم على طرح أفكارهم ومقترحاتهم، ترسيخًا لإيمان الوزارة بكون الشباب هم قادة المستقبل.

كما أطلقت وزارة التخطيط تطبيق "شارك 2030" ليمكن المواطنين من متابعة المشاريع المختلفة المنفذة والجاري تنفيذها في كل محافظات جمهورية مصر العربية.

وأطلقت أيضا مرصد إجراءات كوفيد 19 لرصد وتتبع جميع الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع أزمة انتشار فيروس كوفيد-19 بهدف التعريف بهذه الإجراءات وتيسير الاطلاع عليها من قبل الفئات المستفيدة.

وتستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من إطلاق هذه المبادرات توطين أهداف التنمية المستدامة والتعريف بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، علاوة على تعزيز الشفافية والمساءلة من رصد وتحليل المشكلات المحلية وعمل تصور كامل لحلها ورفعها للوحدات المحلية والأحياء فى ملفات التخطيط المحلي، فضلًا عن تفعيل المشاركة المجتمعية بحيث يصبح المواطن شريكا أصيلا في حل مشاكله المجتمعية.