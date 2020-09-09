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فن

بالكاب والغمازة.. أحمد فريد يخطف أنظار معجباته عبر إنستجرام

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:21 م
احمد فريد
احمد فريد
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ندى فكري
شارك الفنان أحمد فريد، جمهوره صوره جديدة له، وذلك من خلال حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر أحمد فريد في الصوره و هو يرتدي كاب و تيشرت أسود.

وجاءت التعليقات كالتالي:
-شكلك قمر
- فنان محترم 
- بنحبك اوي

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ويذكر أن آخر أعمال أحمد فريد مسلسل "فالنتينو"بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، أحمد فريد، وفاء صادق، طارق الإبياري، حمدي الميرغني، هدى المفتي، إنعام الجريتلي، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وتدور قصة مسلسل "فالنتينو" حول شخص يسمى فالنتينو ويلعب دوره الفنان عادل إمام، يمتلك العديد من المدارس التي تسمى باسمه، وتدير المدارس معه زوجته عفاف -دلال عبد العزيز-، ويتورط في العديد من القضايا بسبب تشابه اسمه مع شخص ما يورطه في وصولات أمانة، ويحاول هو البحث عن ذلك الشخص، ويكتشف أنها فتاة ويتطابق اسمه مع اسمها تمامًا ويقع في حبها، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي لايت ممزوج به بعض الكوميديا.
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