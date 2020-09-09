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أخبار العالم

نوبة قلبية.. وفاة جنرال تركي في إدلب السورية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:18 م
تركيا في إدلب السورية
تركيا في إدلب السورية
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الدفاع التركية، وفاة ضابط بارز برتبة عميد، في محافظة إدلب السورية.

ووفقًا لوسائل إعلام تركية، قالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء إن العميد سيزجين أردوغان تعرض لوعكة صحية خلال تواجده في منطقة عمليات الجيش التركي في إدلب.

وأوضحت أنه تم نقل أردوغان البالغ من العمر 51 عاما، إلى المستشفى فورا بعد الوعكة، لكن مساعي الأطباء لم تنجح في إنقاذ حياته.

وذكرت تقارير إعلامية أن سبب وفاة الضابط التركي يعود إلى نوبة قلبية.

وتولى العميد أردوغان في أغسطس العام الماضي قيادة اللواء الـ47 في منطقة باغجلار بإسطنبول، بحسب ما نشرت صحيفة Milliyet التركية.
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