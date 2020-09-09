AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تنفيذا لتفاهمات التهدئة.. إسرائيل تستأنف إدخال السلع والبضائع غير الصناعية لقطاع غزة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:34 م
إسرائيل تستأنف إدخال
إسرائيل تستأنف إدخال السلع والبضائع غير الصناعية لقطاع غزة
Advertisements
سمر صالح
أعلن رامي أبو الريش مدير عام التجارة والمعابر بوزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، استئناف إدخال السلع التي كانت السلطات الإسرائيلية قد منعت دخولها للقطاع قبل تفاهمات التهدئة الأخيرة، والمتمثلة بمواد البناء وجميع البضائع بما فيها المواد الطبية والغذائية.

وقال أبو الريش لإذاعة "صوت الأقصى"، إن "الاحتلال لا زال يعيق إدخال المواد الخام ذات الاستخدام الصناعي المزدوج تحت حجج أمنية، والتي تسببت بإيقاف الكثير من المصانع عن العمل".

وأكد أن استمرار "التعنت بمنع إدخال المواد الصناعية، فاقم من أزمة إغلاق المصانع وزاد من نسبة العاطلين عن العمل في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن إسرائيل ما زالت تمارس "سياسية الضغط على قطاع غزة بإبقاء حالة الحصار".

وذكر مدير عام التجارة والمعابر في غزة أن السلع تتمثل بالمواد الكيماوية والزراعية كالإسفنج والنيلون والحديد ومواد التنظف وغيرها، وتستخدم في المجالين الزراعي والصناعي.

وشدد على أن هناك تواصل مستمر مع مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان ومؤسسات القطاع الخاص للضغط على السلطات الإسرائيلية، للمطالبة بإدخال المواد الخام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسرائيل توقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة

إسرائيل تشتعل.. اندلاع عدة حرائق في مستوطنات الغلاف بفعل بالونات غزة

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء: لا بد من وضع حد لكل المخالفات البنائية الموجودة اليوم.. فيديو

بعد تغريم مرتضى منصور.. شوبير: أول مرة أشوف أكشن من اتحاد الكرة "فيديو"

ليس عقابا.. مدبولي : 5 فوائد للمواطن وصاحب العقار بعد إتمام التصالح

هتك عرض 3 فتيات بالقوة والتهديد.. النائب العام يحيل مدرب اسكواش للجنايات

أي الصدقات أفضل للمتوفى الذبح أم إخراج المال؟ أمين الفتوى يجيب

5 أخطاء لـ رمضان صبحي تشعل أجواء الغضب في النادي الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقي مصرعه بمنزله.. كلب شرس يهاجم مالكه المسن ويصيبه بجروح مميتة

بفستان على الموضة.. رشا مهدي تتألق في أحدث جلسة تصوير

فضيحة على الملأ.. تصرف لا يصدق من سيدة لمعاقبة زوجها الخائن