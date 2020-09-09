تنفيذا لتفاهمات التهدئة.. إسرائيل تستأنف إدخال السلع والبضائع غير الصناعية لقطاع غزة

أعلن رامي أبو الريش مدير عام التجارة والمعابر بوزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، استئناف إدخال السلع التي كانت السلطات الإسرائيلية قد منعت دخولها للقطاع قبل تفاهمات التهدئة الأخيرة، والمتمثلة بمواد البناء وجميع البضائع بما فيها المواد الطبية والغذائية.





وقال أبو الريش لإذاعة "صوت الأقصى"، إن "الاحتلال لا زال يعيق إدخال المواد الخام ذات الاستخدام الصناعي المزدوج تحت حجج أمنية، والتي تسببت بإيقاف الكثير من المصانع عن العمل".





وأكد أن استمرار "التعنت بمنع إدخال المواد الصناعية، فاقم من أزمة إغلاق المصانع وزاد من نسبة العاطلين عن العمل في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن إسرائيل ما زالت تمارس "سياسية الضغط على قطاع غزة بإبقاء حالة الحصار".





وذكر مدير عام التجارة والمعابر في غزة أن السلع تتمثل بالمواد الكيماوية والزراعية كالإسفنج والنيلون والحديد ومواد التنظف وغيرها، وتستخدم في المجالين الزراعي والصناعي.





وشدد على أن هناك تواصل مستمر مع مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان ومؤسسات القطاع الخاص للضغط على السلطات الإسرائيلية، للمطالبة بإدخال المواد الخام.