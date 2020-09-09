بمكياج ناعم.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها على إنستجرام

حرصت الممثلة التركية ديميت اوزديمير على مشاركة صورة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة انثوية ناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وتألقت ديميت اوزديمير وهي ترتدي توب كب باللون البينك، وعليه جاكيت من نفس لون وشكل التوب بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
ولم تتكلف ديميت اوزديمير في وضع الماكياج؛ حيث اختارت الماسكرا لتبرز من جمال عينيها ، مع اللون الكشمير الناعم كأحمر شفاه.
وتزينت ديميت اوزديمير باختيار مجموعة مميزة من الإكسسوارات؛ حيث اختارت قرطين وقلادة ناعمة قلادة باللون الفضي، وهو ما اكمل من إطلالتها
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.