جزع في الرباط الداخلي للركبة.. تعرف على إصابة شيكابالا

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة بنادي الزمالك أن الفحوصات الطبية التي خضع لها محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق أثبتت إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة.
وهي الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيراميدز في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري.
واضاف المصدر أن الاعب بدء اليوم بتنفيذ البرنامج التأهيلي.
يأتي هذا لتجهيز شيكابالا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.
وأكد مصدر بالجهاز الطبي للفريق أن اللاعب سيغيب عن الفريق لفترة تتراوح ما بين ثلاثة أسابيع حتى شهر بسبب الإصابة التي يعاني منها.