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رياضة

جزع في الرباط الداخلي للركبة.. تعرف على إصابة شيكابالا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:08 م
شيكابالا
شيكابالا
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ملك موسي
كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة بنادي الزمالك أن الفحوصات الطبية التي خضع لها محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق أثبتت إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

 وهي الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيراميدز في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

واضاف المصدر أن الاعب بدء اليوم بتنفيذ البرنامج التأهيلي.

يأتي هذا لتجهيز شيكابالا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

وأكد مصدر بالجهاز الطبي للفريق أن اللاعب سيغيب عن الفريق لفترة تتراوح ما بين ثلاثة أسابيع حتى شهر بسبب الإصابة التي يعاني منها.

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