في عيد ميلاد المايسترو.. قصة هروب مودريتش من جحيم الحرب إلى معانقة المجد

من رحم المعاناة يولد الأمل، لم يتوقع لوكا مودريتش صاحب الجسد النحيف أن يتربع على عرش الكرة العالمية يوما ما، وأن يهزم كل أساطير العالم.





ويحتفل النجم الكرواتي لوكا مودريتش مايسترو فريق ريال ريال مدريد الإسباني وقائد منتخب كرواتيا بعيد ميلاده الـ 35، حيث ولد في 9 سبتمبر 1995.





ويستعرض " صدى البلد" قصة حياة مودريتش في السطورة التالية:





1- عانى لوكا مودريتش من جحيم حرب الاستقلال التي اندلعت في كرواتيا عام 1991، حيث انضم والده إلى الجيش الكرواتي

وتم إعدام جده من قبل المتمردين الصرب الكروات، ليهرب "لوكا" وباقي وعائلته من منطقة زادار " مسقط رأسه".





2- بدأ لوكا مودريتش مسيرته الكروية عام 1996 بالانضمام إلى مركز شباب زادار " مسقط رأسه، وبرزت موهبته لينضم إلى ديناممو زغرب عام 2002.





3- لعب مورديتش موسما واحدا في مع فريق شباب دينامو زغرب، لينضم بعدها إلى كلا من زرينيسكي موستار وإنتر زابريستش لمدة موسمين على سبيل الإعارة.





4-عاد مودريتش إلى دينامو زغرب في موسم 2005، لتنفجر موهبته ويصبح أهم أعمدة الفريق الأساسية، كما حصد على جائزة أفضل لاعب في الدوري الكرواتي 2007.





5- انضم مودريتش إلى نادي توتنهام الإنجليزي في 2008 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 16.5 مليون جنيه إسترليني.





6- قاد مودريتش فريق توتنام موسم 2020 - 2021، إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ 50 عاما.





7- انضم مودريتش إلى ريال مدريد في صيف 2012 مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، ليبدأ في كتابة تاريخ له بأحرف من ذهب، وتحطيم العديد من الأرقام القياسية رفقة الميرنجي.





8- مودريتش هو أحد أهم لاعبي وسط ريال مدريد في القرن الـ 21، حيث لقب بالمايسترو، فرغم جسده النحيف، إلا أنه كان عنصرا أساسيا لاغنى عنه في ريال مدريد، فدائما ما يحمل الحلول في منتصف الملعب، ويساعد الفريق في التحول من الدفاع إلى الهجوم بأفضل شكل ممكن.





9- حقق لوكا مودريتش العديد من الإنجازات مع ريال مدريد، حيث حصد لقب الدوري الإسباني مرتين، وكأس السوبر الإسباني ثلاث مرات، وكأس إسبانيا مرة وحيدة، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات.





10- أما على سبيل الجوائز الفردية، فقد حصل مودريتش على جائزة أفضل لاعب في الدوري البوسني 2003 وأفضل لاعب واعد في كرواتيا 2004، وأفضل لاعب في الدوري الكرواتي 2007 ، وأفضل لاعب كوراتي 2007 و 2008 و 2001 و 2014 و 2016 و 2018، وجائزة أوسكار كرة القدم لأفضل لاعب كرواتي 2003 و 2014 و 2015 و 2016 و 2018، وأفضل لاعب في كرواتيا من الاتحاد الكرواتي 2018، وأفضل لاعب في توتنهام 2011 - 2012، بالإضافة إلى جائزتي أفضل لاعب في أوروبا والعالم 2018 وجائزة الكرة الذهبية في نفس العام ايضا.





11- على الصعيد الدولي، كان أبرز إنجازات لوكا مودريتش هي قيادة منتخب كرواتيا لنهائي كأس العالم 2018 للمرة الثانية في التاريخ، قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام فرنسا بنتيجة 4 - 2.