تنسيق 2020 .. كل ما تريد معرفته عن كلية التربية للطفولة المبكرة

تستقبل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة الكثير من حملة الشهادات الثانوية العامة الراغبين في الدراسة بها، فهي تسعى للارتقاء بمستوى خريجيها أكاديميا ومهنيا وثقافيا من خلال التطوير المستمر لبرامج الإعداد للطالبة المعلمة في ضوء المعايير القومية والأكاديمية ومعايير الجودة وإجراء البحوث العلمية المرتبطة بمجال الطفولة المبكرة وتقديم جميع الخدمات والاستشارات التربوية والنفسية لخدمة المجتمع والمنافسة محليا وإقليميا.





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وتعمل الكلية على تحقيق الأهداف التالية:

- إعداد الخطة الأستراتيجية الحديثة وضمان أستمراريتها





- تطوير الهيكل التنظيمي والجهاز الإداري





- تطوير آليات لنظم القيادة والحوكمة والمصداقية والأخلاقيات





- تفعيل المشاركة المجتمعية، وتنمية الموارد الذاتية للكلية





- دعم ورعاية الطلبة والخريجين





- تطوير البرامج الأكاديمية والتدريب الميداني للمرحلة الجامعية الأولي واستراتيجية التعليم والتعلم بما يتفق مع المعايير القومية الأكاديمية المرجعية لقطاع كليات رياض الأطفال.





- تطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي بالكلية وربطها بقضايا ومشكلات التعليم في مصر والعالم العربي .





- تطوير البنية التحتية للكلية اللازمة لعمليات التعليم والتعلم





- تحقيق التقويم المستمر للقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية وتطوير إدارة نظم الجودة





وبالنسبة للأقسام الموجودة بالكلية فهي تشمل ما يلي:

- قسم العلوم التربوية، ويسعى هذا القسم إلى إعداد وتخريج وتدريب متخصصات تربويات على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التربية للطفولة المبكرة وذلك من خلال بناء وتنمية الأسس العلمية والأكاديمية والمهنية والتربوية لدى الطالبات المعلمات والخريجين بصورة متكاملة مع الأقسام العلمية الأخرى بالكلية.





- قسم العلوم النفسية ، ويعمل على إكساب الطالبة المعارف الأكاديمية المرتبطة بالخصائص النفسية والعقلية من خلال مقررات لإعداد برامج تتلاءم مع هذه الخصائص وكيفية الاكتشاف المبكر للاضطرابات النفسية والاجتماعية والإعاقات المختلفة والتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة و تعديل جوانب السلوك المرتبطة بالطفل داخل مؤسسات الطفولة وطرق تنمية قدرات ومهارات هؤلاء الأطفال.





- قسم العلوم الأساسية ، ويقوم هذا القسم بمهمة تثقيف الطالبة بالجوانب الثقافية العامة، من خلال المقررات التي تساعد على تشكيل الخلفية الثقافية والأكاديمية والتطبيقية وتساعد على التعامل مع أطفال الروضة وتتضمن مقررات هذا القسم الجوانب الثقافية المرتبطة بتشريعات الطفولة وحقوق الطفل وفنون الأداء (المسـرح و رواية القصة) بجانب المهارات الخاصة للطالبة في مجالات التربية الموسيقية والفنية والحركية وأدب الطفل والحاسب الآلي واللغة العربية واللغة الانجليزية والثقافة الصحية والإسعافات الأولية، بجانب إعدادها للقيام بالزيارات الميدانية المتنوعة التي تصقل خبرات الطفل اليومية وتعوده على التعامل مع المكتبات والمتاحف العامة ومتاحف الطفل.





الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية للخريجين :

- أولا درجة البكالوريوس ، وتكون في مجالات (التربية للطفولة المبكرة - التربية الخاصة - مجال تربية معلمة الحضانة - برنامج اللغة الإنجليزية )





- ثانيًا لمرحلة الدراسات العليا وتكون في مجالات:

الدبلوم المهني في التربية تخصص التربية للطفولة المبكرة

الدبلوم الخاص في التربية تخصص التربية للطفولة المبكرة ويقوم الطالب باختيار التخصص اعتبارا من المستوى الثاني

درجة الماجستير وتكون في مجال التربية للطفولة المبكرة