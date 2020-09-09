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محافظات

محافظ الغربية يستقبل ممثلي البنوك لدفع قيمة التصالح من خلال قرض بنكي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:26 م
محافظ الغربية يستقبل
محافظ الغربية يستقبل ممثلي البنوك
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احمد علي
استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبه عددا من ممثلي البنوك  المصرية لمناقشة إجراءات الحصول على قروض تساعد المواطنين في دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء طبقا للشروط الخاصة بكل بنك.


واتفق الحاضرون على تقديم كل التسهيلات للحصول على تلك القروض وسيتم عرض تلك الشروط بداية من مطلع الأسبوع القادم داخل من خلال صحفة المحافظة وشاشات العرض وبنرات داخل المراكز التكنولوجية.

وتأتي هذه المبادرة في اطار اهتمام المحافظة بـ تحقيق الأمن الاجتماعى للمواطنين وعدم تعريض المباني الخاصة بهم للإزالة من خلال تقديم كافة التسهيلات لتقنين أوضاعهم.

حضر الاجتماع مديري فروع البنك الأهلي والقاهرة ومصر.
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