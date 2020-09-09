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ثقافة

وضع اللمسات النهائية لافتتاح معرض الملك توت عنخ آمون المؤقت بمتحف الغردقة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:23 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
يعكف أعضاء لجنة سيناريو العرض المتحفي على وضع اللمسات النهائية للمعرض المؤقت لبعض القطع الأثرية للملك توت عنخ آمون، والتي سيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة بمتحف الغردقة. 

وأوضح الدكتور محمود مبروك مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، ان القطع الأثرية التي تم اختيارها للعرض من كنوز الملك الذهبي بصفة مؤقتة في متحف الغردقة تم اختيارها بعناية لتروي حياة الملك الشاب في مرحلتي الطفولة والشباب بالإضافة إلى إبراز جمال ورقي الفن المصري القديم.

وأضاف ان هذا المعرض يعد بمثابة عنصر جذب للسائح في مدينة الغردقة لمشاهدة كنوز الملك الشاب لأول مرة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وأهمية الفن والحياة لدى المصري القديم.

ويضم المعرض 10 قطع تم اختيارهم بعناية ويعتبر التمثال الخشبي المذهب للمعبود بتاح هو القطعة الرئيسية للمعرض.

جدير بالذكر ان هذه القطع كانت ضمن القطع الأثرية التي عادت من معرض " توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي " بعد جولته الخارجية التي بدأت عام 2018، زار خلالها مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس والبريطانية لندن، محققًا نجاحًا غير مسبوق فى هذه الدول ولا سيما في فرنسا التي حطم فيها الرقم القياسي في تاريخ تنظيم المعارض الثقافية بها حيث زاره أكثر من مليون و400 ألف زائر خلال ٦ أشهر فى عام ٢٠١٩.

وفور عودتهم قرر المجلس الأعلى للآثار عرض ١٠ من هذه القطع بصفة مؤقتة في متحف الغردقة الذي تم افتتاحه مؤخرا، و١٠ اخرين في متحف شرم الشيخ الذي سيتم افتتاحه نهاية العام الجاري.

وضع اللمسات النهائية لافتتاح معرض الملك توت عنخ آمون المؤقت بمتحف الغردقة
وضع اللمسات النهائية لافتتاح معرض الملك توت عنخ آمون المؤقت بمتحف الغردقة
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