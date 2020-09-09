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محافظات

وكيل مطرانية كفر الشيخ يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بـ دسوق.. صور

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:34 م
وكيل مطرانية كفر
وكيل مطرانية كفر الشيخ يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بـ دسوق
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محمود زيدان
أدلى القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ، ودير القديسة دميانة، ورئيس بيت العائلة المصرية، بصوته في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، بلجنة الشهيد نجيب سالم بمدينة دسوق.

وكان اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، اليوم، قد تفقد عددًا من اللجان الانتخابية منها لجنة مدرسة أحمد عرابي بغرب مدينة كفر الشيخ.

رافق المحافظ خلال جولته، عمرو البشبيشي ، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وأثنى، نور الدين، على مسئولي التربية والتعليم لوجود عدد كبير من اللجان بالمدارس، وأعمال التعقيم والتطهير التي يقوم بها مديرية الصحة، فضلًا عن الجهد الرائع والمتميز لرجال الشرطة في تأمين الانتخابات.

ويخوض جولة الإعادة 4 مرشحين، هم أشرف ممدوح عبد الونيس وعلي العجواني، عن حزب مستقبل وطن، والسيد خليفة، ومحمد إبراهيم منصور عن حزب النور السلفي.

وكيل مطرانية كفر الشيخ يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بـ دسوق.. صور
وكيل مطرانية كفر الشيخ يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بـ دسوق.. صور
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