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أخبار العالم

ارتفاع كبير في إصابات كورونا بفرنسا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:32 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الأربعاء، ارتفاع كبير في إصابات كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث سجلت 8577 إصابة بالفيروس. 

وتعتزم السلطات الفرنسية تقليص مدة عزل الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 7 أيام بدلا من 14 يوما؛ وذلك وسط ارتفاع كبير في عدد الإصابات اليومية بالبلاد منذ الأسبوع الماضي.

وسجلت فرنسا زيادة في أعداد المصابين بالفيروس خلال الأسبوع الماضي تصل إلى 47 ألفًا و955 حالة.

ووفقا لـ شبكة "يورو نيوز" الإخبارية، قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، إن وضع مرض كورونا في فرنسا مقلق حيث تتزايد حالات الإصابة يوميا، لكن حدوث موجة ثانية من العدوى "مر يمكن تجنبه".


ومن بين المناطق الإدارية الفرنسية البالغ عددها 101، يعتبر 28 قسما الآن "مناطق حمراء"، وهي مناطق ستلجأ السلطات إلى فرض إجراءات استثنائية فيها، سعيا إلى إبطاء عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
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