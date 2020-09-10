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بين الناس

سكان منطقة عمرو بأسيوط يشكون من انتشار القمامة والأوبئة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن عادل فايز عطا الله، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة منطقة عمرو بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

وقال عادل فايز عطا الله فى رسالته: طالبنا كثيرًا بحملات يومية ومستمرة لرفع القمامة بشارع التدريب بمنطقة عمرو بمركز القوصية بمحافظة أسيوط ولا توجد أى استجابة.
 
للتواصل مع الشاكي: 01004020439 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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