سكان منطقة عمرو بأسيوط يشكون من انتشار القمامة والأوبئة

شكا المواطن عادل فايز عطا الله، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة منطقة عمرو بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.





وقال عادل فايز عطا الله فى رسالته: طالبنا كثيرًا بحملات يومية ومستمرة لرفع القمامة بشارع التدريب بمنطقة عمرو بمركز القوصية بمحافظة أسيوط ولا توجد أى استجابة.

للتواصل مع الشاكي: 01004020439





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