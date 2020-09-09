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أخبار العالم

تكويت وظيفة جديدة في الكويت.. تفاصيل

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:54 م
وزارة الأوقاف الكويتية
وزارة الأوقاف الكويتية
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محمود نوفل
كشفت صحيفة القبس الكويتية عن إتجاه الكويت الي "تكويت وظيفة إمام المسجد" حيث توقعت أن تصل نسبة الأئمة من المواطنين إلى نحو %20 بعد أن ظلت متجمدة عند %6 لسنوات عدة، لا سيما مع إقبال أكثر من 500 مواطن على خوض غمار الاختبارات لشغلها.

وأكدت الصحيفة تكويت وظيفة الإمامة يمثل خطوة في طريق الاعتماد على القدرات الوطنية، ولذلك سهلت وزارة الاوقاف شروط الاختبارات للاستفادة من أكبر عدد من الطاقات الشبابية من خريجي الشريعة وأصحاب الشهادات، مستهدفة بلوغ نسبتهم في المرحلة الاولى %20 مع فتح باب قبول المتقاعدين. 

وبيُنت الصحيفة نقلا عن مصادرها  أن تيسير الشروط جاء بتوصية من وزير العدل وزير الاوقاف الدكتور فهد العفاسي، نظرًا للظروف التي مرت بها البلاد بعد جائحة كورونا وحاجة المساجد إلى عدد من الأئمة الذين سيجري توظيفهم لقرب مساكنهم.

 ومن المقرر أن تخضع الوزارة الناجحين في اختباراتها لدورات تدريبية في العديد من الجوانب الفقهية والعلمية والمجتمعية وادارة الحوار، اضافة الى دورات تحسين الاصوات، علاوة على ما يتوافر فيهم من شروط للتقدم لهذه الوظيفة، ومنها حفظ القرآن وحسن التعامل مع الجمهور وفق ماذكرته صحيفة القبس الكويتية. 

وأشارت الصحيفة الي أن التقديم لوظيفة الإمامة شهد إقبالا كبيرا ، حيث تعد هذة هي المرة الاولى التي يصل عدد المتقدمين فيها لهذه الوظيفة إلى أكثر من 1000 مواطن، أدى أكثر من نصفهم الاختبار التحريري، وهم من انطبقت الشروط عليهم، فيما جرى إعفاء 230 منهم، وهم من المتقاعدين، من الاختبار التحريري الذي نجح فيه 288 من خريجي الشريعة وأصحاب الشهادات ليكونوا قيد انتظار المقابلة الشخصية، والاختبار الشفوي الذي يجري يوميًا، وتصدر نتيجته فور الانتهاء منه. 

جدير بالذكر أن عدد المساجد في البلاد 1603 مساجد، بها 709 أئمة كويتيين، منهم 114 إمامًا معينًا، و595 على بند المكافأة من إجمالي 1786، مما يعني نسبته %6.
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