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تعليم

عميد تجارة القاهرة: لدينا خطط حال ظهور موجة ثانية من كورونا في العام الدراسي الجديد

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:27 م
الدكتور محمد حسن
الدكتور محمد حسن عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة
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أحمد علام - مريم عزت
قال الدكتور محمد حسن عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن الاستراتيجية المعتمدة في جميع الجامعات خلال هذا العام هي التعليم الهجين ، لافتًا إلى ان خطة كلية تجارة تعتمد علي تقسيم كل مجموعة دراسية إلى مجموعتين تهدف إلى تقليل الأعداد والحفاظ على التباعد الاجتماعي بسبب انتشار فيروس كورونا .

وأضاف  عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، خلال تصريحات خاصة لموقع صدي البلد، أن هناك حالة من التخطيط والسيناريوهات ستطبق إذا ظهرت الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا سيتم تطبيق نظام التعليم عن بعد بشكل كامل لكل السنوات الدراسية وكل المجموعات ، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد المنصات الكترونية للنظام التعليمي خلال هذا العام التي شدد عليها رئيس الجامعة محمد عثمان الخشت.


وأشار إلى أن هناك حالة من الاقبال الكبير من جانب طلاب الثانوية العامة على كلية تجارة قسم الانجليزي ، وهذا يجعلهم في يضعون معايير لإستقبال الطلاب منها ترتيب لكل الطلاب وفقًا للمجموع الاعتمادي ( المجموع الكلي بأضافة اللغة الانجليزية) بشرط ألا يكون الطالب حاصل على مجموع في اللغة الانجليزية أقل من الـ 80% ويتقسم كل شعبه على حيده 

وأوضح الدكتور محمد حسن ان هناك نظام جورجيا بكلية التجارة التي تعتمد  الدراسة  من خلاله على نظام الساعات المعتمدة، ويشترط بها أن يكون الطالب حاصلا على المجموع المؤهل للالتحاق بكلية التجارة، وأن يكون الطالب حاصلا على 48 درجة، بالإضافة للمجموع الكلي مضافا إلى مجموع اللغة الإنجليزي.


ونوه إلى أن أي طالب يرشح له مكتب التنسيق كلية تجارة اقاليم وأراد أن يلتحق بالبرنامج يكون من داخل المقر الرئيسي للكلية داخل جامعة القاهرة ، ويتم قبول أكبر عدد يصل بـ 400 طالب . 
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