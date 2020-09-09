بشجع محمد صلاح.. محافظ البنك المركزي: نحاول مساعدة بعض الألعاب غير كرة القدم

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه يقوم بتشجيع محمد صلاح فقط.
وأضاف طارق عامر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نحاول مساعدة بعض الالعاب مع وزير الشباب والرياضة غير كرة القدم ".
ولفت طارق عامر:" الرئيس السيسي وجه بدعم الألعاب الفردية".
وتابع طارق عامر:" اكتشفنا ان كرة القدم تأخذ 90% من الموارد ولا تعطينا النتائج المرجوة، وفي حين تواجد شباب مصري يحقق انجازات بإمكاناتهم الخاصة في رياضات اخرى".
وأكمل طارق عامر:" ليس من العدل ان تحصل كرة القدم على كل الاهتمام والالعاب الاخرى تحقق نتائج على مستوى العالم مثل كرة اليد ".