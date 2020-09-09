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توك شو

بشجع محمد صلاح.. محافظ البنك المركزي: نحاول مساعدة بعض الألعاب غير كرة القدم

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:38 م
طارق عامر
طارق عامر
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هاني حسين
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه يقوم بتشجيع محمد صلاح فقط.

وأضاف طارق عامر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   نحاول  مساعدة بعض الالعاب مع وزير الشباب والرياضة غير كرة القدم ".

ولفت طارق عامر:"  الرئيس السيسي وجه  بدعم الألعاب الفردية".

وتابع طارق عامر:"  اكتشفنا ان كرة القدم تأخذ 90% من الموارد ولا تعطينا  النتائج المرجوة، وفي حين تواجد شباب مصري يحقق انجازات بإمكاناتهم الخاصة  في رياضات اخرى".

وأكمل طارق عامر:"  ليس من العدل ان تحصل كرة القدم على كل الاهتمام والالعاب الاخرى تحقق نتائج على مستوى العالم مثل كرة اليد ".

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