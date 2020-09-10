بإطلالة كاجوال.. شقيقة محمد رمضان تخطف الأنظار رفقة زوجها

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وتألقت شقيقة محمد رمضان في الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون باللون الأبيض مقلم بالخطوط ذات اللون الأسود ونسقت معها سترة قطنية باللون الأسود لا تحمل أي نقوشات أو تطريزات.





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وانتعلت شقيقة محمد رمضان حذاء أسود مسطح، ولم تتكلف في ارتداء الأكسسوارات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت شقيقة محمد رمضان على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.