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مرأة

بإطلالة كاجوال.. شقيقة محمد رمضان تخطف الأنظار رفقة زوجها

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:05 ص
شقيقة محمد رمضان
شقيقة محمد رمضان
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هاجر هانئ
شاركت إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها برفقة زوجها.

وتألقت شقيقة محمد رمضان في الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون باللون الأبيض مقلم بالخطوط ذات اللون الأسود ونسقت معها سترة قطنية باللون الأسود لا تحمل أي نقوشات أو تطريزات.

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وانتعلت شقيقة محمد رمضان حذاء أسود مسطح، ولم تتكلف في ارتداء الأكسسوارات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت شقيقة محمد رمضان على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.
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مساء الورد والفل والياسمين ❤🤩

A post shared by Eman Ramadan (@eman_ramadan_333) on

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