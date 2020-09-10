الأوقاف: خصم شهرين من إمام بـ مطروح تجاوز المدة المحددة لخطبة الجمعة

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خصم شهرين من بدل صعود المنبر من الشيخ عمر أحمد محمد السيد، إمام وخطيب بمديرية أوقاف مرسى مطروح؛ نظرًا لتجاوزه المدة التي حددتها الوزارة لخطبة الجمعة.





وكان ذلك بناءً على مذكرة مدير مديرية أوقاف مرسى مطروح والمعتمدة من رئيس القطاع الديني بالوزارة.





وحذرت وزارة الأوقاف من مخالفة تعليماتها بشأن خطبة الجمعة أو الإجراءات الاحترازية أو عدم مراعاة إجراءات التباعد.





من ناحية أخرى، أكد وزير الأوقاف، أن مؤتمر رابطة الجامعات الإسلامية التي تنظمه الرابطة بمشاركة رابطة العالم الإسلامي ووزارة الأوقاف وجامعة الإسكندرية والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة حول دور الجامعات في ترسيخ القيم، والذي يعقد يوم الأحد القادم بجامعة الإسكندرية يعد خطوة على الطريق الصحيح لبناء الشخصية، وأن وزارة الأوقاف داعم كبير لكل ما يعزز القيم الوطنية والإنسانية، فالقيم أحد أهم ركائز بناء الحضارات، والحضارة التي لا تعنى بالقيم مآلها إلى الزوال والاندثار، بل إنها تحمل عوامل سقوطها في أصل بنائها وأسس قيامها.