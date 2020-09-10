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رياضة

كهربا يهنئ أحمد الشيخ بعيد ميلاده الـ 28

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:27 ص
كهربا
كهربا
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مصطفى كرم
احتفل محمود كهربا لاعب النادي الأهلي بعيد الميلاد الـ 28 لصديقة بالفريق أحمد الشيخ 

ونشر كهربا عبر خاصية استوري بحسابه إنستجرام صورة له مع أحمد الشيخ وعلق عليها قائلا "كل سنة وانت طيب اخي".

يذكر أن  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تغلب على مضيفه حرس الحدود بهدفين  دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من الدوري المصري.

سجل الهدف الأول الحاوي وليد سليمان فى الدقيقة 85 بعد وان تو بينه وبين جونيو أجاي ليسدد الحاوي الكرة من داخل منطقة الجزاء فى الزاوية اليمنى من مرمى الحارس أحمد السعدني ، قبل ان يسجل محمد مجدي قفشة الهدف الثاني فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.


الفوز رفع رصيد النادي الأهلي  إلى النقطة 68 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 26 فى المركز الثالث عشر من ترتيب الجدول .

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