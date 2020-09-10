المرتزقة سلاح أردوغان الثمين في كل الحروب.. كلمة السر في دخول ليبيا وسوريا والعراق وأخيرا اليونان وقبرص.. فماذا ستفعل أوروبا؟

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يظهر أن كلمة السر في مرتزقة تركيا، في أي حرب قد تنشأ مع اليونان، حيث تخطط لإرسالهم لتضحي بهم في الصفوف الأمامية، فوفق ما ذكرت صحيفة جريك سيتي تايمز، فقد أوعز النظام التركي للمقاتلين، ليأكدوا إنهم سيقاتلون من أجل تركيا ضد اليونان في أي وقت، هذا بينما تسعى أوروبا بتحشيد فرنسي ربما لفرض عقوبات هي الأولى أوروبيًا على أنقرة آخر الشهر الجاري.





وفق ما قالت الصحيفة اليونانية. فقد قال أحد المقاتلين المدعومين من تركيا في ما يسمى بـ "الجيش الوطني السوري" إنه لن يتردد في التخلي عن قتاله ضد الجيش السوري الوطني للذهاب إلى محاربة اليونان بدلًا من ذلك.





ذكر سهيل حمود، المعروف باختصاصي الصواريخ الملقب بـ "أبو طو"، إن المقاتلين السوريين مدينون لتركيا بكل ما قدمته لهم من تمويل وتدريب وتسليح في حربهم ضد الحكومة السورية.

وصرح "نحن ممتنون لتركيا. وقال على تويتر "حان الوقت الآن للوفاء بهذا الدين".

أضاف "إذا سألوني هل ستذهب للقتال إلى الحدود اليونانية؟ وأضاف بتغريدة: "ستكون إجابتي" نعم ".

كما وصلت تغريداته إلى الصفحات الأولى للصحف التركية.

تدعم تركيا الجماعات المتطرفة ، بما في ذلك داعش ، منذ بدء الحرب ضد سوريا في عام 2011.

وأصبح أكثر من عشرة آلاف سوري مثل حمود جزءًا من القوات العسكرية التركية العاملة في ليبيا.

أصبح المتطرفون من أمثاله في الأساس جناحًا للجهاز العسكري التركي الذي يحرك مصالح أنقرة في سوريا وليبيا.





ولهذا السبب ترفض تركيا التخلي عن دعم المقاتلين لأنه في يوم من الأيام يمكن بسهولة تحويلهم من سوريا إلى اليونان ، تمامًا كما تم تحويلهم إلى ليبيا.

ومع ذلك ، نجح الجيش السوري والحكومة ، اللذان يحظيان بدعم الطائفة الأرثوذكسية اليونانية في سوريا ، في مقاومة هؤلاء الوكلاء، الذين يسيطرون الآن فقط على أجزاء صغيرة من شمال سوريا ، لا سيما في محافظة إدلب.

ولهذا السبب ، فإن إعادة العلاقات القوية بين أثينا ودمشق لها قيمة أمنية هائلة.





وتتمسك الدول الأوروبية بموقفها الداعم لليونان وقبرص في مواجهة تركيا ومطالبة الأخيرة بالاستجابة للنداءات الدولية وخفض التصعيد لإجراؤ حوار بحثا عن حل المشاكل العالقة.





ويستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس في جزيرة كورسيكا اجتماعا لمجموعة دول المتوسط الأوروبية السبع يتم خلاله التطرّق إلى التوترات الراهنة مع تركيا وبحث سبل الحد من انتهاكاتها في شرق البحر المتوسط.





يأتي هذا وسط التوترات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وبعد إصرار الأخيرة على مواصلة أنشطة التنقيب وتوسيعها في المياه الدولية المتنازع عليها مع اليونان.





وأوضح قصر الإليزيه أن الاجتماع سيستمر بضع ساعات و"سيخصص بشكل أساسي لقضايا المتوسط" وأن "دول مجموعة المتوسط السبع تتشارك الرغبة نفسها بإطلاق دينامية تعاون جديدة" في هذه المنطقة "خصوصا في ما يتعلّق بقضايا التنمية المستدامة والسيادة".





وأضاف بيان الرئاسة الفرنسية أنه "في سياق التوترات في شرق المتوسط" ستسمح القمة بـ"الدفع قدما نحو توافق حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ولا سيما أن قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد يومي 24 و25 سبتمبر ستخصص لهذا الأمر".





ودعما لليونان نشرت باريس سفنا حربية ومقاتلات في المنطقة في مبادرة سرعان ما نددت بها أنقرة. كما أعلنت اليونان أنها تعتزم شراء أسلحة وتعزيز الجيش وتحديث صناعتها الدفاعية مع تصاعد التوتر مع تركيا، شريكتها في حلف شمال الأطلسي، بسبب التنقيب عن موارد الطاقة في المياه المتوسطية.وكان مسؤول بالحكومة اليونانية قد قال الأسبوع الماضي إن اليونان تجري محادثات مع فرنسا ودول أخرى لشراء طائرات مقاتلة.





واتهم وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس تركيا على هامش لقاءه مع نظيره المالطي إنها تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، قائلا "تركيا هي الدولة الوحيدة التي تفتح جبهات حرب في كل مكان، وهي الدولة الوحيدة التي تهدد جيرانها بالحرب".





وشدد دندياس بعد لقائه مع وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، على ضرورة أن "تقف أوروبا بشكل كامل في مواجهة هذه الظروف و الاستجابة بحزم ودون تردد للتحديات التركية ، والقضايا الأمنية ، وأيضًا قضية الهجرة".





ذكر ديندياس: "تمتلك أوروبا القدرة على القيام بذلك بشكل فعال للغاية. الاختيار بسيط والأمر متروك لتركيا للاختيار: حوار بدون تهديدات وابتزاز أو عقوبات".





وأشار دندياس إلى أن تصرفات تركيا "ليست موجهة فقط ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ، بل موجهة ضد الاتحاد نفسه ، كما رأينا في فبراير في إيفروس ، كما رأينا في بحر إيجه ، كما رأينا في شرق البحر المتوسط. إنها تنتهك جوهر مبادئ الاتحاد وجوهر المكتسبات الأوروبية المشتركة. وهذا هو السبب في أن هذه التحديات، تتطلب إجابات ".





وجدد وزير الخارجية التأكيد على أن اليونان مستعدة دائمًا لإجراء محادثات مع تركيا ، لكن المحادثات في إطار القانون الدولي.





كما أشار ديندياس ، مع نظيره المالطي ، تمت مناقشة التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​في ضوء القرارات الحاسمة التي يجب اتخاذها داخل الاتحاد الأوروبي والوضع الناشئ عن الإجراءات الاستفزازية وغير القانونية التي قامت بها تركيا في المنطقة ، و ليبيا وقبرص ، العراق وسوريا، وهو ما يقول إن الامور تضيق بالنسبة لنظام تركيا مع غضب أوروبي بارز.

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال زيارة لقبرص إن موسكو مستعدة للمساعدة في تخفيف التوتر في شرق البحر المتوسط حيث تخوض قبرص واليونان مواجهة مع تركيا بشأن الحقوق البحرية والطاقة.

وأخيرًا، وبشأن طلب تركيا الوساطة من سويسرا في حل النزاع مع اليونان، فقد بدا المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل متحفظا بعض الشيء، حيث أكد أن الأمر يبقى بين طرفي النزاع، أي اليونان وتركيا.