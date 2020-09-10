«تغيير شكل العملة في مصر واستبدالها بأخرى بلاستيكية» محافظ البنك المركزي يحسم الجدل.. أبرز تصريحات طارق عامر

وأكد محافظ البنك المركزي، أن المستثمر الأجنبي ينظر بعين الاعتبار إلى معدلات التضخم و نسب التضخم فى السلع الغذائية أصبحت بالسالب، و نسب التضخم فى أسعار اللحوم الحمراء أصبحت 0%، و نسب التضخم فى أسعار الأسماك والخضراوات أصبحت بالسالب.

التضخم وصل لأعلى مستوياته فى 2017 إلى 33% وهو نتيجة طبيعية للإصلاحات، و

وقال "عامر"، إن الدور الرئيسي للبنك المركزى فى السياسة النقدية كبح جماح التضخم و التضخم وصل لأعلى مستوياته فى 2017 إلى 33% وهو نتيجة طبيعية للإصلاحات، و تعهدنا للمواطنين بتخفيض معدلات التضخم و نجحنا فى خفض نسبة معدلات التضخم إلي 4.2%.

حل طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ضيفًا على الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد".

حل طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ضيفًا على الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد".

تغيير شكل العملة في مصر واستبدالها بأخرى بلاستيكية.. محافظ البنك المركزي يحسم الجدل









وقال محافظ البنك المركزي، إنه لا صحة لتغيير شكل العملة في مصر.





وأضاف طارق عامر "بعض الفئات الصغيرة من العملة تكون في وضع سييء من كثرة استهلاكها".





وتابع طارق عامر "هناك مادة جديدة توضع على العملات، وقررنا استخدامها في الفئة الصغيرة منذ فئة 10 او 20 جنيها "، ولا صحة على انتاج عملة بلاستيكية".





وأكمل طارق عامر "سيتم إنتاج الفئات الجديدة من العملة العام المقبل من مطبعة البنك المركزي في العاصمة الجديدة ".





ولفت طارق عامر:" هناك 28 بنكا تتوجه إلى العاصمة الإدارية الجديدة".













البنك المركزي يزف بشرى عن السلع الغذائية والوقود

















قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن نسبة التضخم فى أسعار الأرز أصبحت بالسالب 20%، موضحًا مصر تجاوزت المرحلة الصعبة الإصلاح الاقتصادي و تجاوزنا كل الأزمات.









وأضاف طارق عامر، أن مصر لديها احتياط من جميع السلع الغذائية، رغم أن التموين لديها احتياط لأكثر من 6 أشهر، وهناك مخزون من الوقود.









وتابع: 13 مليار دولار سحبت من الأسواق المصرية فى 2018 ولكنها عادت فى 2019.









وأوضح طارق عامر أن، الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدث طفرة كبيرة فى القوات المسلحة، وتم توفير كل الاحتياجات اللازمة لأمننا القومي.









ولفت طارق عامر إلى أنه ليس كل أموال المشروعات قروضا، مؤكدًا أن الدين الخارجي أغلبية طويل الأجل.





وأشار طارق عامر إلى أن، الاحتياطى للنقدي لتركيا انخفض لـ 25 مليار دولار، و 250 مليون دولار حجم الديون الخارجية على تركيا.









البنك المركزي: عملة مصر الوحيدة بالعالم التى أصبحت أكثر قوة خلال أزمة كورونا

















قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن جميع الدول تأثرت بسبب أزمة فيروس كورونا، وأن معظم الدول قامت بتخفيض عملتها بين 20 لـ 30% ولكن مصر قامت بتجنيب هذا الموضوع.





وأضاف طارق عامر، مصر هى درة الأسواق الناشئة وسط عدد من الأسواق العالمية، موضحًا أن عملة مصر ارتفعت فى أزمة كورونا بنسبة 1.4%.





وأوضح طارق عامر أن، عملة مصر الوحيدة فى العالم التى أصبحت أكثر قوة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد. ولفت طارق عامر إلى أن، الاستقرار المالي فى الدولة ساهم بشكل كبير فى قوة عملتها، موضحًا أن ذلك يحسب للقيادة السياسية.









وأشار طارق عامر إلى أن، السوق السوداء فى مصر خلال 2015 كانت كارثة كبيرة، والجميع شاهد ما تم فى هذه الفترة.













طارق عامر: تم تسديد 35 مليار دولار فى الفترة الماضية رغم كورونا













قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن هناك عمل متناغم بين مؤسسات الدولة بالكامل، موضحًا أن تحويلات المصريين بالخارج زادت من 18 إلى 30 مليار دولار.





وأضاف طارق عامر، خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي دخل مصر 431 مليار دولار من الأسواق الدولية.









وأوضح طارق عامر أن، البنك المركزي يتحمل مسئولية التواجد الاقتصادي الذي بدأت به مصر، ولفت طارق عامر إلى أن، هناك 260 صندوق استثمار دولي، وصناديق الاستثمار الدولية تقوم بشراء الجنيه المصري ويحصلون على عوائد جيدة واستقرار فى سعر الدولار.









وأكد أن حجم الدين الخارجي، كان 48 مليار دولار وقت توليه البنك المركزي وأشار طارق عامر إلى أن، مصر قامت بتسديد 35 مليار دولار فى الفترة الماضية رغم فيروس كورونا.









طارق عامر: تم تسديد 35 مليار دولار فى الفترة الماضية رغم كورونا













قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن هناك عمل متناغم بين مؤسسات الدولة بالكامل، موضحًا أن تحويلات المصريين بالخارج زادت من 18 إلى 30 مليار دولار.









وأضاف طارق عامر، خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي دخل مصر 431 مليار دولار من الأسواق الدولية.









وأوضح طارق عامر أن، البنك المركزي يتحمل مسئولية التواجد الاقتصادي الذي بدأت به مصر، ولفت طارق عامر إلى أن، هناك 260 صندوق استثمار دولي، وصناديق الاستثمار الدولية تقوم بشراء الجنيه المصري ويحصلون على عوائد جيدة واستقرار فى سعر الدولار.





وأكد أن حجم الدين الخارجي، كان 48 مليار دولار وقت توليه البنك المركزي وأشار طارق عامر إلى أن، مصر قامت بتسديد 35 مليار دولار فى الفترة الماضية رغم فيروس كورونا.













البنك المركزي: تم توفير 5 ملايين فرصة عمل خلال الـ 5 سنوات

















قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الجميع يعمل من أجل المواطن المصري، ومن أجل النمو بالإنتاج.









وأضاف عامر، خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مبادرة التمويل العقاري فى 2014 تمت بمبلغ 20 مليار جنيه.









وأوضح أن، البطالة فى مصر ارتفعت خلال أزمة فيروس كورونا، موضحًا أن البطالة وصلت لـ 30 مليونا فى امريكا وفى مصر 700 ألف فقط.





ولفت طارق عامر إلى أنه تم توفير 5 ملايين فرصة عمل خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، وأنه منذ 2014 الأجور فى الموازنة العامة ارتفعت من 178 إلى 290 مليار جنيه.





وأوضح طارق عامر أن، البنك المركزي يتحمل مسئولية التواجد الاقتصادي الذي بدأت به مصر، ولفت عامر إلى أن هناك 260 صندوقا استثمارا دوليا، وصناديق الاستثمار الدولية تقوم بشراء الجنيه المصري ويحصلون على عوائد جيدة واستقرار فى سعر الدولار.





وأكد أن حجم الدين الخارجي، كان 48 مليار دولار وقت توليه البنك المركزي.





وأشار عامر إلى أن، مصر قامت بتسديد 35 مليار دولار فى الفترة الماضية رغم فيروس كورونا.

















5.6 % معدل نمو.. محافظ البنك المركزي: انخفاض سعر الدولار أمر وارد





















قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه من الوارد انخفاض سعر الدولار وفق عوامل السوق والأداء.





وأضاف عامر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" انخفض سعر الدولار كثيرا منذ بداية يناير الماضي وحتى الآن، وتم الانخفاض بعوامل السوق، وليس سيطرة البنك المركزي ".









وتابع:" الاحتياطي النقدي في مصر يزيد عن 38 مليار دولار". وأوضح طارق عامر:" معدل النمو للناتج المحلي في مصر اتجه نحو النمو الاستثماري ووصل لـ 5.6 %".









طارق عامر: البنك المركزي تلقى الصدمة نيابة عن المواطن خلال أزمة كورونا













قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي تلقى الصدمة نيابة عن المواطن خلال أزمة فيروس كورونا، موضحًا ان صندوق النقد الدولي يتخذ النموذج المصري فى الإصلاح تجربة.









وأضاف طارق عامر، خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر حصلت على 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى ومتبقي 6 مليارات سنحصل عليهم.









وأوضح طارق عامر أن، الاحتياطي النقدي فى مصر يزيد عن 38 مليار دولار، مؤكدًا أن 5.6 % معدل نمو الناتج المحلى فى مصر.





ولفت طارق عامر إلى أن، مبادرة الرئيس السيسي للمشروعات الصغيرة و المتوسطة بـ 2.2 مليار جنيه لـ 114 ألف شركة.









محافظ البنك المركزي: نسب التضخم في السلع الغذائية انخفضت بالسالب









قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن البنك تعهد بتخفيض معدلات التضخم للحفاظ على اسعار السلع.





وأضاف عامر في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج" على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نسبة التضخم في السلع الغذائية بالسالب وفي انخفاض مستمر في يوليو 2020".





وتابع طارق عامر :" الرئيس السيسي اهتم بتوفير السلع الغذائية باستمرار للمواطن المصري"، مضيفا:" معدل التضخم مهم للاستقرار النقدي في مصر ".









وأكمل طارق عامر :" الزيوت والدهون نسبة التضخم فيها انخفضت مستويات ضعيفة وكانت 65% وانخفضت لـ 8%".









وتابع طارق عامر :" نسب التضخم في أسعار اللحوم الحمراء وصلت لمستوى 55% وانخفضت مستويات التضخم لـ 0%".









وأكمل طارق عامر:" الأسماك وصل معدل التضخم فيها لأكثر من 50% وانخفضت بالسالب في الوقت الحالي.

