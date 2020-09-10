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أخبار العالم

ارتفاع حاد.. البرازيل تسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بكورونا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:08 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت البرازيل مساء أمس، الأربعاء، تسجيل 35816 إصابة و1075 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد في ارتفاع حاد لكلا المؤشرين مقارنة مع الإحصائيات الأخيرة.

أفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي بواقع 35816 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 4197889 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا حادا في مؤشر الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل بعد أن تراجع سابقا بشكل ملحوظ،، حيث سجلت السلطات الصحية البرازيلية يوم 5 سبتمبر 30168، وفي 6 سبتمبر 14521، وفي 7 سبتمبر 10273، وفي 8 سبتمبر 14279.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغت 1075 حالة، فيما وصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 128539 شخصا.

وشهد معدل الوفيات اليومية بالتالي أيضا زيادة كبيرة حيث سجلت البرازيل  في 4 سبتمبر 888 حالة، في 5 سبتمبر 682، و6 سبتمبر 447، وفي 7 سبتمبر 310، وفي 8 سبتمبر 504.

وتعتبر البرازيل الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.
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