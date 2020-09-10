شكري يؤكد: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الأطماع التركية.. وأمريكا ترجح حل أزمة قطر قريبا.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر تسجل 175 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

المسماري: لن نتراجع عن الحرب ضد الإرهاب والعصابات الإجرامية

إدانة عربية للتدخلات التركية: تهديد سافر

أمريكا ترفض إصدار نحو ألف تأشيرة دخول لصينيين

بومبيو: تسميم نافالني تمّ بأمر من "مسؤولين روس كبار"





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم، الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وذكرت صحيفة "الأنباء" أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أكد، خلال كلمته أمام اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية، أن الممارسات والتدخلات التركية السافرة في العديد من الدول العربية تمثل أهم التهديدات المُستجدة التي تواجه الأمن القومي العربي، مشددا على أن مصر لن تبقى مكتوفة الأيدي بمواجهة هذه الأطماع.





وقالت "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و17 حالة وفاة، مشيرةً إلى خروج 803 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 80689 حالات.





على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، أكد أن الوطن العربي يعيش أوضاعًا أمنية، وسياسية، واقتصادية، واجتماعية بالغة الحساسية والخطورة والتعقيد، مضيفًا أن السعودية تؤكد على اهتمامها وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، وتضع الحلول السلمية قبل أي حل آخر، وعليه فإن بلاده تساند الحلول السياسية للأزمات في كل من سوريا وليبيا والسودان.





وقال: "لا بد لنا من وقفة جادة ضد كافة التدخلات الخارجية في الشؤون العربية الداخلية، ورفض تحويل دولنا ومجتمعاتنا، إلى ساحات لمشاريع الآخرين لبسط الهيمنة والتوسع والنفوذ؛ على حساب أمن واستقرار ووحدة دولنا".





ونقلت "الجريدة" عن المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، قوله إن ليبيا لن تتراجع عن حربها ضد الإرهاب أو التنظيمات التكفيرية المتطرفة والعصابات الإجرامية التي تمتهن الإجرام في حق الدولة والشعب، مضيفًا: "القوات المسلحة أطلقت عملية منذ عام 2014 من أجل مبادئ وثوابت وطنية خالدة، مؤكدًا أنها لا يمكن أن تتراجع عنها"، لافتًا إلى أن لعملية العسكرية توقفت منذ أشهر بناء على المبادرة المصرية لأجل التسوية في ليبيا.





وذكرت "الوطن" أن مسئول بارز في الخارجية الأمريكية، أكد أن تقدما قد يتحقق خلال أسابيع على مسار حل الأزمة القائمة منذ نحو 3 سنوات بين أربع دول خليجية، مستشهدا بمؤشرات على مرونة في التفاوض.





دوليًا، أفادت "القبس" بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رجح أن يكون تسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني قد تمّ بأمر من "مسؤولين روس كبار"، في تصريح يزيد الضغوط الدولية التي تتعرض لها موسكو بسبب هذه القضية.





وقالت "الوطن" إن متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن الولايات المتحدة رفضت إصدار نحو ألف تأشيرة دخول لصينيين اعتبارا من الثامن من سبتمبر في إطار مساع من إدارة الرئيس دونالد ترامب لمنع دخول طلبة وباحثين من الصين يعتقد أن لهم صلات بالجيش.



