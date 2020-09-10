AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم: توفيق أوضاع المدرسة البريطانية بالإسكندرية مع الحفاظ على مستواها التعليمي ومصروفاتها

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:59 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياسمين بدوي
وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة إلى متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب وزير التربية والتعليم "إلى طلاب المدرسة البريطانية (BES) بالإسكندرية: تعمل الوزارة علي توفيق الأوضاع القانونية للمدرسة مع الحفاظ علي المستوى التعليمي والمصروفات المدرسية واستقرار إدارة المدرسة". 

وأضاف وزير التربية والتعليم "أولياء الأمور أن يطمئنوا تماما أن المدرسة سوف تستمر بكفاءة تامة". 

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة سوف توافي أولياء الأمور والطلاب بالمستجدات خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: إغلاق سناتر الدروس الخصوصية قد يزيد من استغلال أولياء الأمور

خوفا من كورونا.. حقيقة استبدال حقيبة المدرسة إلى أكياس معقمة بالإمارات

عقوبات صارمة.. تعليم البرلمان تحذر المعلمين من كسر نظام مجموعات التقوية

بعد إعلان الخطة الدراسية 2020 /2021.. أساتذة تربية: طفرة كبيرة في التعليم المصري.. النظام الجديد للدراسة يقضي على الدروس الخصوصية

ترشيحاتنا

عودة الهاني سليمان.. أحمد سامي يعلن قائمة سموحة أمام الزمالك

لونج كوفيد.. أمراض جديدة تصيب المتعافين من كورونا

هل الوسواس القهري يبطل الصلاة؟.. الإفتاء تجيب و6 أمور تساعدك على الخشوع

القاتل الصامت.. ضغط الدم حيل تخلصك منه بدون أدوية

دواء في كل منزل يعرض صاحبه للخطر.. تفاصيل

رد فعل غاضب من الزمالك عقب تصريحات والد الطفل الغريق في النادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 2 مليون دولار.. بيونسيه تحتفل بعيد ميلادها في هذا اليخت.. صور

حبيبة طارق العريان تتألق في جلسة تصوير جريئة.. صور

فستان أحمر ومكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها