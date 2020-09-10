وزير التعليم: توفيق أوضاع المدرسة البريطانية بالإسكندرية مع الحفاظ على مستواها التعليمي ومصروفاتها

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة إلى متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وكتب وزير التربية والتعليم "إلى طلاب المدرسة البريطانية (BES) بالإسكندرية: تعمل الوزارة علي توفيق الأوضاع القانونية للمدرسة مع الحفاظ علي المستوى التعليمي والمصروفات المدرسية واستقرار إدارة المدرسة".





وأضاف وزير التربية والتعليم "أولياء الأمور أن يطمئنوا تماما أن المدرسة سوف تستمر بكفاءة تامة".





وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة سوف توافي أولياء الأمور والطلاب بالمستجدات خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله.