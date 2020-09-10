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أخبار البلد

شعراوى: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أخطار موسم السيول

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:37 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، المحافظين برفع درجة الإستعداد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التى تشهدها بعض المحافظات .

وطالب اللواء شعراوى بضرورة تنسيق المحافظات مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية ووزارة الرى ، مع تشكيل لجان للمرور على مهمات الإغاثة للتأكد من مدي جاهزيتها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والجهات المختصة بالمحافظات .

وأكد الوزير على ضرورة تشكيل مجموعات عمل مدربة لمواجهة أخطار السيول وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات والآلات المستخدمة ، وإعداد دليل إتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة .

كما وجه اللواء محمود شعراوى بضرورة تشكيل لجان وإعداد جدول زمنى بالتنسيق مع الجهات المعنية ( الصرف الصحى ومياه الشرب ومديريات الري ) للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول ( مخرات السيول والبرابخ والترع والمصارف والسدود والبحيرات ومحطات الصرف والشنايش الموجودة بالأنفاق وبلاعات صرف مياه الأمطار ) والعمل على جاهزيتها وتطهيرها قبل بدء موسم السيول نظرًا لتسريب كميات كبيرة من التراكمات داخل شبكة الصرف الصحى مع مراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات المخصصة لسحب المياه والعمل على جاهزيتها .

كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظات بضرورة توعية المواطنين بالمحافظات بأساليب مواجهة أخطار السيول والاجراءات المطلوب اتخاذتها فى حالة أى طوارئ ، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان من وزارة التنمية المحلية للمرور على المحافظات للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لمجابهة موسم السيول والأمطار الغزيرة .
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