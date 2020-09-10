كشف ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من منزل بالقاهرة





تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل مسكنه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.





وبالانتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (إحدى السيدات تعمل لدى المجنى عليه - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها.





وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" مستغلة طبيعة عملها طرف المجنى عليه.. وتم بإرشادها ضبط كل المسروقات لدى عميلها "سيئ النية"(صاحب محل مشغولات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس - ومقيم بذات العنوان).





وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.