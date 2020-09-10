الأكبر في البحر المتوسط.. نقل البرلمان تشيد بتطوير ميناء أبو قير

أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات تأييده التام لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير ميناء أبو قير ليصبح الاكبر على مستوى البحر المتوسط





مشيدا بالقضايا التى تناولها الرئيس السيسى فى اجتماعه مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية وكلٍ من لوك لويس، المدير العام لشركة "ديمي" البلجيكية لأعمال التكريك، وعدد من كبار المسئولين بالشركة وبحضور لواء بحري أ.ح محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية وعميد بحري أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية وعقيد بحري محمد المخزنجي رئيس قسم التحليل السياسي بقيادة القوات البحرية.





وثمن النائب محمد عبد الله زين الدين مشروع توسعة وتطوير ميناء خليج أبوقير بشكل شامل والاتفاق خلال الاجتماع مع شركة "ديمي"، والتي تعد أكبر شركة في أوروبا في بناء المواني، على القيام بأعمال تكريك الميناء، وهو الاتفاق الذي يأتي بالتكامل مع الاتفاق الأخير مع شركة "هاتشيسون" الصينية لإقامة أكبر محطة تداول حاويات بالمنطقة في ميناء أبوقير بسعة تداول 2 مليون حاوية سنويًا خاصة أن الرئيس السيسى أشاد بالسمعة الاحترافية التي تتمتع بها الشركة البلجيكية في هذا المجال وأهمية قيمة هذا المشروع القومي الحيوي الذي يأتي في إطار امتلاك القدرة وبناء الدولة الحديثة، مع أهمية إنجازه وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية وأعلى المستويات الدولية لتطوير وتشغيل المواني، ليمثل إضافة جديدة لسلسلة المواني الممتدة على الساحل الشمالي المصري، ويجعل ميناء أبوقير الأكبر في البحر المتوسط، وليرتقي بالتصنيف العالمي للمواني المصرية إلى المستوى الأول.





واعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين اشادة مدير عام شركة "ديمي" بالفرص الواعدة للاستثمار في مصر خاصة ما يتعلق بتطوير الموانئ البحرية وذلك للاستفادة من تحسن المناخ الاقتصادي وجهود تطوير البنية التحتية التي اضطلعت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة بمثابة شهادة عالمية لمصر بأهمية دور الموانئ المصرية وتطويرها لتتواكب مع احدث التكنولوجيات العالمية.