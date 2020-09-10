القابضة للمياه والصرف الصحى: استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الأمطار

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ضرورة الاستعداد المسبق لموسم الأمطار، وإعداد ومراجعة خطط الطوارئ والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتطهير بالوعات الصرف الصحى وشنايش الأمطار، وخطط انتشار المعدات.





جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، عبر تقنية الفيديوكونفراس، مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا التى تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ومناقشة إجراءات تنشيط نسب التحصيل وتفعيل قنوات الدفع الالكترونى، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، باعتبارها من أهم الملفات التى يجب وضعها على رأس الأولويات لضمان استدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





وتابع "رسلان": الحلول العاجلة التى تنفذها الشركات بالمناطق الساخنة، وزيادة كميات المياه المتاحة من خلال رفع كفاءة محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى، ومراجعة خطط التشغيل والصيانة وعمليات إحلال وتجديد الشبكات وتأهيل المحطات للحصول علي شهادة التنمية الفنية المستدامة (TSM)، والموقف التنفيذى لبرنامج حياة كريمة لتوصيل خدمة الصرف الصحى للقرى الأكثر احتياجا.

وشدد على المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بحل كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن125، والعمل على حلها فورًا.





وكرم، رئيس الشركة القابضة عبر الفيديوكونفراس، أوائل الجمهورية والمحافظات من طلاب المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات البحيرة والمنوفية وبنى سويف والقليوبية وقنا، وسلم رؤساء الشركات شهادات التقدير للطلاب ومدراء المدارس على نجاح منظومة المدارس الفنية فى إطار اهتمام الدولة بالتعليم الفنى لتخريج فنيين متخصصين بمختلف المجالات.





وأكد أن نجاح منظومة المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى انعكس على إقبال المتفوقين الحاصلين على نسب نجاح تصل إلى 99% بالمرحلة الإعدادية للتقديم بالمدارس.



