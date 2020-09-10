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اقتصاد

بمقدار قرشين.. انخفاض الدولار الأمريكى اليوم الخميس 10-9-2020

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:42 م
الدولار
الدولار
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ولاء عبد الكريم
شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 10-9-2020، انخفاضا ملحوظا بمقدار قرش لقرشين فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث سجل فى بنك مصر انخفاضا بقيمه قرشين ليسجل 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع مقابل سعره أمس وكان بـ 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.
 
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.74 جنيه للشراء.
 
15.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.75 جنيه للشراء .
 
15.85 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك مصر
15.73 جنيه للشراء مقابل 15.75 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.
 
15.83 جنيه للبيع مقابل 15.85 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.71 جنيه للشراء مقابل 15.73 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.
 
15.81 جنيه للبيع مقابل 15.83 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.73 جنيه للشراء مقابل 15.74 جنيه بانخفاض قدرة قرش.
 
15.83 جنيه للبيع مقابل 15.84 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.73 جنيه للشراء مقابل 15.75 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.
 
15.83 جنيه للبيع مقابل 15.85 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.

سعر الدولار فى بنك عودة
15.74 جنيه للشراء مقابل 15.75 جنيه بانخفاض قدرة قرش.
 
15.84 جنيه للبيع مقابل 15.85 جنيه بانخفاض قدرة قرش.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.73 جنيه للشراء مقابل 15.75 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.
 
15.83 جنيه للبيع مقابل 15.85 جنيه بانخفاض قدرة قرشين.
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