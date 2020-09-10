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محافظات

محافظ مطروح يقدم هدية لأسر واحة سيوة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:52 م
محافظ مطروح يقدم
محافظ مطروح يقدم هدية لأسر واحة سيوة
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ايمن محمود
زار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس واحة سيوة في إطار الجولات الميدانية المستمرة لكافة مدن المحافظة .


وكان في استقباله العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة و مشايخ وعواقل القبائل بالواحة والأجهزة الأمنية وقائد قطاع قطاع سيوة العسكري والتنفيذيين .


 وتابع  المحافظ خلال الزيارة تنفيذ المشروعات الخدمية بواحة سيوة وأعمال التطوير الجديدة  لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين .

وأكد المحافظ على ضرورة  تنفيذ كافة الخطط من بنية أساسية للواحة طبقا التوقيتات المحددة للعمل على تحقيق  احتياجات المواطنين. 

كما قدم محافظ مطروح هدية من المواد الغذائية لأهالي سيوة والتي سيتم توزيعها على الأسر المستحقة بالتنسيق ومجلس مدينة سيوة ومديرية التضامن الاجتماعي.
محافظ مطروح يقدم هدية لأسر واحة سيوة
محافظ مطروح يقدم هدية لأسر واحة سيوة
محافظ مطروح يقدم هدية لأسر واحة سيوة
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