محافظ مطروح يقدم هدية لأسر واحة سيوة

زار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس واحة سيوة في إطار الجولات الميدانية المستمرة لكافة مدن المحافظة .
وكان في استقباله العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة و مشايخ وعواقل القبائل بالواحة والأجهزة الأمنية وقائد قطاع قطاع سيوة العسكري والتنفيذيين .
وتابع المحافظ خلال الزيارة تنفيذ المشروعات الخدمية بواحة سيوة وأعمال التطوير الجديدة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين .
وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ كافة الخطط من بنية أساسية للواحة طبقا التوقيتات المحددة للعمل على تحقيق احتياجات المواطنين.
كما قدم محافظ مطروح هدية من المواد الغذائية لأهالي سيوة والتي سيتم توزيعها على الأسر المستحقة بالتنسيق ومجلس مدينة سيوة ومديرية التضامن الاجتماعي.