محافظ مطروح يقدم هدية لأسر واحة سيوة

زار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس واحة سيوة في إطار الجولات الميدانية المستمرة لكافة مدن المحافظة . إطار









وكان في استقباله العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة و مشايخ وعواقل القبائل بالواحة والأجهزة الأمنية وقائد قطاع قطاع سيوة العسكري والتنفيذيين .









وتابع المحافظ خلال الزيارة تنفيذ المشروعات الخدمية بواحة سيوة وأعمال التطوير الجديدة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين .





وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ كافة الخطط من بنية أساسية للواحة طبقا التوقيتات المحددة للعمل على تحقيق احتياجات المواطنين.



