AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

خلال متابعة مشروعات تطوير المرفق.. كامل الوزير: خدمة الراكب وتسهيل تنقله أولى اهتمامات العاملين بالسكة الحديد

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:33 م
صدى البلد
Advertisements
حمادة خطاب
كامل الوزير:
  • أهمية كبيرة للارتقاء بسلوك العاملين بهيئة السكك الحديدية وخاصة المتعاملين مع الجماهير
  • التأهيل الفني شرط للتشغيل على القطارات
  • الاحترام الكامل للركاب في مختلف المواقف أولى اهتمامات العاملين بالسكة الحديد


عقد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وناقش الوزير  في بداية الاجتماع  أهمية الارتقاء بسلوك العاملين بهيئة السكك الحديدية وخاصة المتعاملين مع الجماهير مثل رؤساء ومشرفي القطارات وصرافي التذاكر وخدمة العملاء وكيفية تطوير وتنمية قطاع الموارد البشرية بالهيئة واطلع علي الإجراءات التي تتخذها الهيئة والبرامج التدريبية الخاصة بالقياسات النفسية والسلوكية للعاملين المتعاملين مع الجمهور وكذلك البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز العمل النفسي بالقوات المسلحة والخبراء المتخصصين في هذا المجال من أساتذة الجامعات ووجه الوزير بضرورة التعاقد مع معاهد تدريب وجامعات متخصصة في هذا المجال بالاشتراك مع الهيئة في تدريب العاملين إلي جانب التدريب الحالي في معهد وردان ومراكز التدريب الأخري بالهيئة ومواقع العمل علي أن تشتمل تلك الدورات تدريبات في السلوكيات بالإضافة إلي التدريب الفني.

وشدد الوزير على أن يكون شرط الحصول علي رخصة التشغيل أن يجتاز العامل كافة الإختبارات النفسية والسلوكية بالإضافة إلي التأهيل الفني كشرط للتشغيل على القطارات مع ضرورة الاحترام الكامل للركاب في مختلف المواقف وأن يكون خدمة الراكب وتسهيل تنقله على خطوط السكك الحديدية أولى اهتمامات كافة العاملين بالسكة الحديد.

كما  تابع الوزير عددا من المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير مرفق السكك الحديدية  مثل موقف المناقصة الخاصة بتوريد عدد 100 جرار سكة حديد بتمويل مقدم من  البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية   EBRD  بقيمة تقديرية 290 مليون يورو لدعم قوة الجر  بالسكة الحديد مشيرا الى ان خطة الوزارة تشمل التعاقد  على 260 جرارا جديدا وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارا من الأسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال تتمثل في (110 جرارات جديدة من جنرال إلكتريك وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك وعقد دعم فني لمدة 15 عامًا يشمل قطع الغيار، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد 50 جرارا جديدا مع شركة PRL الأمريكية، وتحديث 50 جرارا من الأسطول الحالي، وعمل عمرة جسيمة لـ41 جرارا آخر من الأسطول الحالى، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 سنة خاص بـ141 جرارا. 

واستعرض وزير النقل موقف المناقصة الخاصة بتوريد عدد 160 عربة بضائع قلاب بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع سيماف خاصة مع اهتمام الوزارة بتعظيم الاستفادة من نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية لزيادة موارد الهيئة المالية وتخفيف الأحمال على الطرق  بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروع تركيب بوابات التذاكر في عدد 4 محطات رئيسية كمرحلة أولي  وهي (القاهرة / الجيزة / الإسكندرية / سيدي جابر)  والموقف الخاص  بالتعاقد علي 6 قطارات نوم جديدة  ووجه الوزير بسرعة إنهاء الدراسات الفنية المطلوبة لهذه المشروعات تمهيدا   للتعاقد مع أفضل الشركات المتقدمة لتنفيذها لاستمرار التحسن في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني يطالب بالمتابعة والصيانة المستمرة للجرارات الجديدة بالسكك الحديدية

مشروعات عملاقة لـ تطوير السكك الحديدية ومترو الأنفاق .. إنفاق 40 مليار جنيه خلال 6 سنوات بالسكة الحديد.. و33.1 مليار بالمترو.. تفاصيل التطور الشامل لأهم مرفقين بوزارة النقل

خلال حضوره الانطلاقة الجديدة للقطارات.. وزير النقل: جاهزة للتشغيل فى عيد الأضحى لمواجهة الكثافات.. صور

النقل تحتفل بتشغيل قطارات السكة الحديد الجديدة .. الوزير: نطور خدمات الهيئة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.. وانطلاق عربات VIP وTOP VIP بأيادٍ مصرية

100 جرار وصلت حتى الآن.. وزير النقل يستقبل الدفعة الخامسة من جرارات السكة الحديد الجديدة..فيديو

لا تهاون مع مخطئ في حق الركاب.. وزير النقل: إعلان نتائج التحقيق في واقعة القطار فور الانتهاء منها

ترشيحاتنا

التجمعات السبب.. الإمارات تسجل أعلى إصابات بـ كورونا منذ 4 أشهر

استجابة للمواطنين.. 12 إجراء جديدا اتخذته الحكومة لتسهيل التصالح على مخالفات البناء

مجلس النواب.. جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الداخل 23 و24 نوفمبر

الكاف: مباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بدون جماهير

بالمايوه.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها في البحر

بـ التورتة.. مؤمن زكريا يشعل غرفة ملابس لاعبي الأهلى.. شاهد

AdvertisementS

وزير النقل يعتذر للمجند صاحب واقعة التذكرة.. ويوقف كمسارية القطار عن العمل

سيدة القطار تروي لـ«صدى البلد» تفاصيل واقعة المجند والكمساري: قلبي واجعني عليه.. والبدلة العسكرية لها احترامها

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.. 97.2% طب بيطري و85.2% تمريض و92.2 للهندسة..فيديو

وزير النقل: الاستغناء عن موظف طلب من راكب معاق إكرامية لمساعدته

شوبير: غضب في الأهلي بسبب تصرف إكرامي

كما انفرد صدى البلد.. الكاف يعلن المواعيد الجديدة لـ نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا رسميا

مجلس النواب.. جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الداخل 23 و24 نوفمبر

القوات المسلحة: ما فعلته سيدة القطار مع المجند يعبر عن أصالة المرأة المصرية

فلاح يجبر ابنته علي معاشرته جنسبا عقب طلاقها في الصف

بعد قرار تجميد عضويته.. والد الطفل غريق نادي الزمالك يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

«العربي الحديث» ينشر تفاصيل اجتماع مكتب الإرشاد لإحداث شغب في الشارع المصري

بعد التأجيل.. موعد مباراتي الأهلي والزمالك بنصف نهائى أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة حديثة تحذر من نقل القطط لفيروس كورونا بشكل قوى

حماقة مجرم تكشف محاولة لتهريب مخدرات بقيمة 200 مليون دولار.. اعرف الحكاية

هدده بالطرد.. قائد طائرة يجبر مسافرًا يعاني من الربو المزمن على ارتداء كمامة.. شاهد