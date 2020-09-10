الوطنية: الجيزة والصعيد مرحلة أولى بانتخابات النواب.. والقاهرة والوجه البحري في الثانية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب يوم الخميس ١٧ وحتى السبت ٢٦ سبتمبر الجاري من الساعة ٩ صباحا وحتى ٥ عصرا؛ عدا اليوم الأخير حتى ٢ عصرا.

وأضاف أنه بالنسبة للكشف الطبي؛ فبدأ اليوم بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وقال المستشار لاشين إبراهيم إنه ستجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، وستنطلق المرحلة الأولى من الانتخابات أيام الأربعاء والخميس والجمعة ٢١ و٢٢ و٢٣ أكتوبر للمصريين المقيمين في الخارج ويومي السبت والأحد ٢٤ و٢٥ أكتوبر داخل البلاد على أن تعلن النتيجة في موعد أقصاه الأحد ١ نوفمبر ٢٠٢٠؛ وتجرى الإعادة بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين ٢١ و٢٢ و٢٢ نوفمبر والداخل يومي الإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ نوفمبر وتعلن نتيجة جولة الإعادة في موعد أقصاه ٣٠ نوفمبر.

بينما ستجرى المرحلة الثانية في الخارج أيام ٤ و٥ و٦ نوفمبر وفي داخل مصر يومي السبت والأحد ٧ و٨ نوفمبر؛ وتعلن النتيجة في موعد أقصاه الأحد ١٥ نوفمبر.

وفي حالة الإعادة في المرحلة الثانية تجري أيام ٥ و٦ و٧ ديسمبر في الخارج و يومي ٧و٨ ديسمبر في الداخل وتعلن النتيجة في موعد أقصاه ١٤ ديسمبر.

وتجري المرحلة الأولى من الانتخابات في ١٤ محافظة وهي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

بينما محافظات المرحلة الثانية القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء.