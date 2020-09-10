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فن

إطلالة جذابة لـ ملك قورة في أحدث جلسة تصوير

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 07:06 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت الفنانة ملك قورة, مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خاضتها، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام". 

وظهرت قورة مرتدية فستان كاروه باللون الأبيض والأسود كما تميزت بمكياج عصرى ملفت أضاف سحرًا على طلتها، وتركت شعرها الأصفر منسدلًا على كتفيها.

وجاءت التعليقات على صورتها كالآتي:

جميله فوق الوصف بجد 

بتاخدى العقل 

تجننى يا ملك 

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ملك قورة في الدراما، مسلسل"نصيبي وقسمتك 3" في حكاية "مين طفى النور" بطولة سهر الصايغ وكريم قاسم وعدد من الفنانين ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري.
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