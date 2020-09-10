فى شوط أول مثير المقاولون العرب يتقدم 2-1 على حرس الحدود

سجل الهدف الأول التونسي سيف الدين الجزيري بعد تمريرة رائعة من عبد الوهاب إسماعيل إلى التونسي سيف الدين الجزيري الذي انفرد بالحارس أحمد السعدني، ومن ثم سدد الكرة في الشباك على يسار حارس الحدود.





فيما جاء هدف التعديل للحدود عن طريق حسن مجدي بعد تمريرة طولية أكثر من رائعة من مصطفى جمال متوسط ميدان حرس الحدود لتصل إلى حسن مجدي يمين منطقة الجزاء، ومن ثم استلم اللاعب الكرة بالقدم اليمنى وسدد كرة على الطائر بالقدم اليسرى قوية على يسار محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب.





وفي الدقيقة 47 سجل محمد عصام الهدف الثاني بطريقة رائعة من داخل منطقة جزاء حرس الحدود.





وينافس المقاولون العرب على المراكز الأربعة المؤهلة للبطولات الأفريقية خاصة وأنه يتواجد خلف بيراميدز مباشرة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.