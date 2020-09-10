سيدة قطار المنصورة لـ صدى البلد: صِعِب عليا العسكري.. ووزير الدفاع شكرني

منزل مكتظ بالاهالي، الانوار تعلو المنزل.. داخل بيت زوج شقيقتها تجلس السيدة صفية ابو العزم بقرية الروضة بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية وبطلة قطار المنصورة والمعروفة بـ "سيدة القطار" والتي اشعلت السوشيال ميديا بعد فيديو تعدى كمسارى علي مجند داخل قطار المنصورة القاهرة، وتدخلت للدفاع عن المجند.





التقي صدى البلد بطلة قطار المنصورة والتي اكدت انها تعمل بمدرسة بالمحلة، واستقلت القطار امس في السادسة صباحا للذهاب الي عرس نجل شقيقتها بقرية الروضة بمركز بركة السبع وفوجئت في محطة طنطا بخناقه بين مجند وكمسارى اثناء وقوف القطار بمحطة طنطا.





وقالت ان الكمسارى نهر المجند بالفاظ غير مناسبه بسبب سعر تذكرة القطار 22.5 جنيه لأن المجند غير قادر علي الدفع وتحدث الكمسارى معه باسلوب غير حضاى وقال له "هسلمك بالمحطة".





وتدخلت السيدة صفية لدفع ثمن التذكرة للمجند ولكنه رفض وصمم فقالت له انها في مقام والدته، موضحة انها صمتت أن تدفع له ثمن التذكرة ولكنه قام برد المبلغ.





واضافت انها ظلت تبكي طوال الطريق قائله " صعب عليا المجند والموقف والاسلوب الموقف صعب واحد بيتهان علشان 22 جنيه " ، موضحة ان المجند يحمي بلده ولابد من الوقوف بجانبه وتعظيم سلام له بدلا من اهانته.





واشارت إلى ان المجند لديه عزة نفس ورفض الدفع، قائلة: "انا افتكرت ابني في الموقف ده، والكمسارى اسلوبه كان وحش اوى ".





وقالت انها تلقت اتصالا من وزير الدفاع يشكرها قائلا لها "انتي ست بميت راجل "، كما تلقت اتصالا من رئاسه الجمهورية بأنه سيتم تكريمها، موضحة انها لا تنتظر تكريما ولم تتوقع تصوير الفيديو.





وتابعت انها فوجئت بانتشار الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "انا ما عملتش حاجة الموضوع بسيط وما توقعتش كل الضجة دي".