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كامل الوزير يعتذر للقوات المسلحة.. ويؤكد: سأتوجه إلى منزل "سيدة القطار" لتكريمها

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:12 م
كامل الوزير
كامل الوزير
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هاني حسين
قدم كامل الوزير وزير النقل،  الاعتذار لكل أفراد القوات المسلحة بعد  واقعة رئيس قطار وكمسري مع مجند في قطار المنصورة، قائلا "اعتذر  وكان لي الشرف أن أخدم في القوات المسلحة لأكثر من 40 عاما".

وقال كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "لا يمكن نكافئ القوات المسلحة بهذا المشهد وأعتذر لكل أفراد القوات المسلحة وأعتذر بشكل شخصي للمجند وأذهب إليه".

وأضاف كامل الوزير: "شكر خاص لـ سيدة قطار المنصورة التي دفعت ثمن التذكرة للمجند، وسأذهب إلى منزلها لتكريمها وتلك هي المرأة المصرية الأصيلة التي لا تقبل إهانة أي شاب مصري".

وتابع كامل الوزير: "كل المصريين يشكرون سيدة قطار المنصورة على دفع ثمن تذكرة القطار للمجند".
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