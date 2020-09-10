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أخبار العالم

قمة الجنوب الأوروبي تلوح بفرض عقوبات على تركيا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 09:26 م
انتهاكات تركيا في
انتهاكات تركيا في المتوسط
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شيماء مصطفى
أعلنت قمة الجنوب الأوروبي بشأن شرق المتوسط، احتمالية وضع قائمة عقوبات في حال لم تتراجع تركيا عن تحركاتها الأحادية.


وفي بيان ختامي مشترك، لم تستبعد القمة الأوروبية اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية في المجلس الأوروبي ضد تركيا الشهر الجاري.


فيما وجه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، التحية لأوروبا، لتضامنها مع أثينا ضد أعمال تركيا.


وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد أن أوروبا يقلقها الدور التركي في شرقي المتوسط والذي أدى إلى تصعيد التوترات.


وأضاف ماكرون في ختام قمة دول الجنوب الأوروبي، أن هناك مصيرا واحدا يربط بين الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، لافتا: "نتضامن مع قبرص واليونان في وجه الاستفزازات التركية".


وأوضح أن تركيا تسعى للهيمنة والسيطرة في المتوسط، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول الأوروبية به.


ودعا ماكرون تركيا لوقف عمليات التنقيب في شرقي المتوسط، مؤكدا أن أوروبا ستقوم بعدة خطوات لمواجهة أزمة الهجرة، لافتا إلى أنه يجب إحياء اتفاق عام 2016 الذي يلزم تركيا بقضية المهاجرين.


وطالب تركيا باحترام حظر السلاح إلى ليبيا، مشيرا إلى أن إيريني رصدت انتهاكات متعددة لحظر التسلح على ليبيا.
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