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أخبار العالم

أعلى حصيلة منذ ظهور الوباء.. فرنسا تسجل 10 آلاف إصابة جديدة بـ كورونا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:53 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الخميس، عن تسجيل ما يقرب من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أبلغت السلطات الصحية عن تسجيل 9843 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، متجاوزة الرقم القياسي اليومي أمس بزيادة 900 حالة.

وتوفى أكثر من 30800 شخص في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا، لتصبح فرنسا سابع دولة في العالم لديها أعلى وفيات بـ"كوفيد-19".

كما ارتفع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة في البلاد في الأيام الأخيرة، في حين أن أرقام المستشفيات لا تزال بعيدة عن الذروة التي تم الوصول إليها في أبريل.

لكن هناك مخاوف بشأن الضغط الذي قد يفرضه ارتفاع معدلات الإصابة على النظام الصحي.

وسيناقش المسؤولون في فرنسا خلال اجتماع غدا الجمعة، اتخاذ إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاجتماع سيعطي الشعب فكرة واضحة عما يمكن توقعه في الأسابيع المقبلة.
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