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ديني

حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة ويراها الرجال بدون ساتر.. الأزهر يجيب

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:34 ص
صلاة المرأة في الأماكن
صلاة المرأة في الأماكن العامة
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محمد شحتة
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن صلاة المرأة في الأماكن العامَّة، منوها أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في خارجه، بما في ذلك المسجد.

وأضاف المركز، في فتوى له، أنه إن خشيت المرأة فوات وقت صلاةٍ وهي خارج بيتها في مكانٍ عامٍّ؛ بحثت عن مكان تستتر فيه، وأدَّت صلاتها، ⁩فإن لم تجد، واتخذت ساترًا كجدار أو شجرة، وصلَّت، مع إلتزامها بالحجاب والسِّتر الكامل؛ صحَّت صلاتُها.

⁦وتابعت: فإن لم تجد ساترًا من جدار ونحوه، وصلت دونه، مع إلتزامٍ تامٍّ بالحجاب والسِّتر؛ صحت صلاتها، وإن كان يستحب أن تضم بعضها إلى بعض حال الرِّكوع والسجود.

⁦وذكر المركز، أن رؤية الرجال الأجانب للمرأة أثناء صلاتها لا يُبطلها، مع ضرورة إلتزامها بالحجاب والستر، ويجوز للمرأة أن تؤدي الصلاة في حذائها ما دام طاهرًا.
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