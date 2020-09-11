AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل تتجه للإغلاق الكامل مجددا بسبب كورونا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الخميس، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون فيروس كورونا، صادق على تقييدات وإجراءات جديدة تبدأ من الأسبوع المقبل، على أن تصادق الحكومة الإسرائيلية على القرارات، الأحد المقبل.

وتتدرج الخطة التي عارضها وزراء المالية والإسكان والاستخبارات الإسرائيلية، على 3 مراحل، تشمل الأولى "إغلاق المؤسسات التربوية، وإغلاق نشاطات القطاع الخاص والعام باستثناء الأعمال الضرورية والمتاجر والصيدليات، بالإضافة إلى الحث على العمل من المنزل قدر الإمكان، والسماح بالصلوات في أماكن مفتوحة أو مغلقة بتقييدات ستصدر لاحقًا".

أما في المناطق الحمراء "الأكثر خطورة"، فسيتم إغلاق كامل للمطاعم (باستثناء الإرساليات) وأماكن الترفيه والسياحة، وسيمنع الخروج من المنزل لأبعد من 500 متر عن مكان السكن للتزود بمواد ضرورية.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، إصابة أكثر من 4 آلاف شخص بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لأول مرة منذ بدء تفشي جائحة كورونا بالدولة في مارس الماضي.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

962 إصابة و3 وفيات في 24 ساعة.. موجة كورونا ثانية في إسرائيل

ميزانية إسرائيل تثير أزمة قد تؤدي إلى انتخابات رابعة

إعلان حالة الكارثة.. ولاية فيكتوريا الأسترالية تفرض حظر تجول بسبب تفشي كورونا

إيطاليا تسجل رقما قياسيا في الإصابات اليومية بـ كورونا منذ 23 مايو

تتجه للإغلاق.. إسرائيل تسجل 3392 إصابة جديدة بـ كورونا

ترشيحاتنا

نشرة الرياضة .. تركي ال الشيخ يتغزل في الأهلي .. عدلي القيعي يهاجم رمضان صبحي

بسبب تدهور الجنيه.. السودان يعلن حالة طوارئ اقتصادية

يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.. تعرف على فوائد الشبت

فخر لنساء مصر.. قومي المرأة يزور سيدة القطار ويكرمها بباقة ورد

ليس فقط بائع الفريسكا..تعرف على يوسف أحمد مبيض المحارة والحاصل على 96% بالثانوية العامة..فيديو

اللقطات الأولى للانفجار المجهول في مدينة الزرقاء الأردنية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الموج يسحب سيارة BMW فاخرة من صاحبها | صور

كهربائية بالكامل.. أول صورة لسيارة مازيراتي Grecal الجديدة بسرعة الريح

بملابس الجيم .. شاهد إيمي طلعت زكريا بآخر ظهور لها