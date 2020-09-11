إسرائيل تتجه للإغلاق الكامل مجددا بسبب كورونا

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الخميس، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون فيروس كورونا، صادق على تقييدات وإجراءات جديدة تبدأ من الأسبوع المقبل، على أن تصادق الحكومة الإسرائيلية على القرارات، الأحد المقبل.





وتتدرج الخطة التي عارضها وزراء المالية والإسكان والاستخبارات الإسرائيلية، على 3 مراحل، تشمل الأولى "إغلاق المؤسسات التربوية، وإغلاق نشاطات القطاع الخاص والعام باستثناء الأعمال الضرورية والمتاجر والصيدليات، بالإضافة إلى الحث على العمل من المنزل قدر الإمكان، والسماح بالصلوات في أماكن مفتوحة أو مغلقة بتقييدات ستصدر لاحقًا".





أما في المناطق الحمراء "الأكثر خطورة"، فسيتم إغلاق كامل للمطاعم (باستثناء الإرساليات) وأماكن الترفيه والسياحة، وسيمنع الخروج من المنزل لأبعد من 500 متر عن مكان السكن للتزود بمواد ضرورية.





وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، إصابة أكثر من 4 آلاف شخص بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لأول مرة منذ بدء تفشي جائحة كورونا بالدولة في مارس الماضي.



















