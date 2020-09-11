AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى قبرص غدا.. ويدعو تركيا لسحب قواتها من المتوسط

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:16 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
Advertisements
شيماء مصطفى
يتوجه مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إلى قبرص غدا السبت، لبحث تهدئة التوتر مع تركيا في شرقي المتوسط.

وقال بومبيو في تصريحات صحفية، إنه يسعى للتوصل إلى حل سلمي ينهي التوتر في منطقة المتوسط، داعيا تركيا إلى سحب قواتها.

وأكد أن زيارته لقبرص ستأتي استكمالًا لاتصالات أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع اليونان وتركيا.

ولفت إلى أنه "يجب حل النزاع بطريقة دبلوماسية وسلمية، مؤكدا أنه سيعمل على هذا الأمر ومحاولة فهم الأخطار من وجهة نظر قبرص".

وأضاف بومبيو: "نأمل بأن يكون هناك حوار حقيقي ونأمل في أن يتم سحب العتاد العسكري ليكون من الممكن عقد هذه المحادثات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرنسا تجري مناورات مشتركة مع قبرص واليونان وإيطاليا بالبحر المتوسط

مسئولة عن التوتر في المنطقة.. سيناتور أمريكي يشن هجوما حادا على تركيا

صحيفة يونانية: استعداد اليونان القتالي يدفع تركيا لسحب سفنها الحربية من البحر المتوسط

الحلقة تضيق على أردوغان وتحالف دولي يتشكل ضد تركيا..الإمارات تفضح أنقرة في مجلس الأمن وسط دعم واسع..ضربة أمريكية لم تتكرر منذ 42 عاما..فرنسا تفعل الدفاع المشترك مع اليونان في المتوسط

الحرب العالمية الثالثة والصراع بين تركيا واليونان

أول رد فعل من الاتحاد الأوروبي بعد إعلان تركيا مواصلة التنقيب شرق المتوسط

ترشيحاتنا

بعد وفاة رجاء الجداوي .. أول ظهور لابنتها بدون حجاب

جلطة في قلب والده غيرت حياته.. حكاية نجاح طبيب بورسعيد الشاب مع تقنية التافي

شلل تام في الحركة.. ضمور العضلات يقتل أنوثة 4 بنات في الشرقية وهذا هو حلمهن الوحيد

مي سليم تعترف .. مبعرفش أمسك نفسي أمام محمد سعد .. فيديو

بملابس الجيم .. شاهد إيمي طلعت زكريا بآخر ظهور لها

سارة نخلة تستعرض أنوثتها على إنستجرام.. شاهد

AdvertisementS

كلام نهائي .. شوبير يعلن سر انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز ..فيديو

بعد المشادة الشهيرة .. سيدة القطار تتسبب في الصلح على الهواء بين وزير النقل وإعلامي

استدرجهم بكلب .. أب مريض يقتل أولاده و ينتحر .. صور

أخبار التوك شو .. قرار عاجل من النقل بشأن أفراد القوات المسلحة مستقلي القطارات وموقف محرج يتسبب فى بكاء مي سليم .. فيديو

أشرف عبد الباقي في عيد ميلاده .. عمره الحقيقي وبدايته الفنية

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

شاهد.. الموج يسحب سيارة BMW فاخرة من صاحبها | صور

شوبير يحسم الجدل بشأن مفاوضات بيراميدز للتعاقد مع فايلر .. فيديو

أخبار الرياضة.. تفاصيل رحلة مؤمن زكريا العلاجية نهاية اكتوبر.. إقالة جاريدو من الوداد المغربي .. شوبير يكشف سر انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

في ذكرى ميلاد المايسترو .. 3 مواقف خلدت صالح سليم في قلوب جماهير الأهلي

استشاري أمراض معدية: توقعات بانتشار أكبر لفيروس كورونا في الخريف

للمبتدئين في القيادة .. أفضل 5 سيارات آمنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

أثارت ذهول العالم.. اكتشاف مكونات خشبية في سيارات تسلا الفارهة.. صور

شاهد.. الموج يسحب سيارة BMW فاخرة من صاحبها | صور