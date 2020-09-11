وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى قبرص غدا.. ويدعو تركيا لسحب قواتها من المتوسط

يتوجه مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إلى قبرص غدا السبت، لبحث تهدئة التوتر مع تركيا في شرقي المتوسط.





وقال بومبيو في تصريحات صحفية، إنه يسعى للتوصل إلى حل سلمي ينهي التوتر في منطقة المتوسط، داعيا تركيا إلى سحب قواتها.





وأكد أن زيارته لقبرص ستأتي استكمالًا لاتصالات أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع اليونان وتركيا.





ولفت إلى أنه "يجب حل النزاع بطريقة دبلوماسية وسلمية، مؤكدا أنه سيعمل على هذا الأمر ومحاولة فهم الأخطار من وجهة نظر قبرص".



